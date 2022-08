P3B: Un partage qui ne fait le bonheur ni de Beloeil, ni de Chièvres

C’est dans un esprit particulier que se déroulait le premier derby de la saison. Chièvres et Belœil B ayant à cœur de se reprendre après avoir raté leur entrée une semaine plus tôt. Au terme d’une rencontre animée, le 4-4 final laissait un goût de trop peu aux deux entraîneurs. Pour Bruno Zingarelli, le point du partage laissait entrevoir beaucoup de bonnes choses pour la suite. « C’est toujours bien d’accrocher une équipe de Chièvres qui est très difficile à manœuvrer à domicile mais on doit apprendre à mieux gérer notre avance. Nous encaissons à deux reprises sur des coups de réparation et nous savons qu’avec un groupe aussi jeune, nous avons encore des réglages à effectuer. Nous sommes sur la bonne voie et j’ai apprécié la réaction après la défaite contre les Francs Borains, une équipe également très jeune mais déjà plus expérimentée que la nôtre. J’ai vu beaucoup plus d’enthousiasme et d’envie et on espère désormais poursuivre notre progression dès ce dimanche à Mons, un descendant de P2 qui a battu Chièvres lors de la première journée. »