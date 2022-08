P2A: Les promus ne manquent pas de culot !

Quand on demande à Romain Delaby s’il est surpris de son sans-faute, il hésite. " Oui et non. Je savais bien que je disposais d’un groupe de qualité avec de la jeunesse et de l’expérience mais on ne s’attendait pas à prendre les trois points contre Ere qui joue le haut. À Wiers, on voulait faire quelque chose dans le derby et même si le score ne le laisse pas penser, on s’est un peu fait peur à 0-2 en voulant à tout prix inscrire le troisième avant le repos pour se mettre sur le velours. Nous avons été maladroits et qui sait si Wiers avait inscrit un petit but, surtout que nous n’avons pas bien repris. On aurait pu remettre nos adversaires dans la rencontre alors que si on avait inscrit nos possibilités, le marquoir se serait affolé."Autre particularité des Antoiniens, leur attaque mitraillette (neuf buts), même si le gâchis a été conséquent ce week-end: " Ce qui m’importe surtout, c’est qu’on n’ait pas encaissé. C’est important pour notre gardien, la défense et le groupe: ça prouve que le bloc équipe a bien fait son boulot." Romain ajoute encore: " Dans les deux matchs, le banc a fait la différence en amenant de la fraîcheur et du danger. Cette semaine, Renard à peine rentré provoque un penalty et marque un but."Et dire que le groupe n’est pas au complet! Entre blessés, joueurs non retenus parce que trois P1 descendent chaque semaine, Romain slalome: " Quand tout le monde sera là, je vais me gratter la tête!"Avec Obigies, Estaimbourg, Anvaing et Hensies qui arrivent, on va pouvoir jauger encore mieux les promus…