N3C: un fameux défi pour Olivier Lefebvre au MFC Bon Air

Pour tenir le coup au niveau national, Leuze a dû renforcer son effectif suite au départ de quelques joueurs. " J’ai d’abord fait le tour de mes connaissances qui avaient le niveau avant de chercher plus loin. Au final, je possède un groupe compétitif avec l’arrivée de certains éléments ayant évolué plus haut. Après une première année en N3, on sait à quoi s’attendre même si je crois que le niveau sera plus élevé, déjà avec nos deux équipes du coin: Brunehaut et Frasnes". Pour les points forts, Olivier pourra compter sur un groupe motivé. "I ls ont soif de jouer. On le voit en semaine lors de la séance d’entraînement mais également lors de nos premières rencontres amicales." Et pour le côté qui peut être négatif. " Individuellement, les joueurs ont le niveau mais il faudra voir collectivement car c’est un nouveau groupe. En tout cas, le potentiel est bien présent", conclut le coach leuzois.

Précisons que cette saison, les rencontres à domicile se joueront à 20h15 au lieu de 22h de façon à fidéliser un public qui ne demande qu’à vibrer pour ses couleurs.