Les vieux démons anvinois ont ressurgi…

Un match de foot peut aller très vite, ce n’est pas Michaël Browaeys qui nous démentira en repensant à ses propos juste avant le début de la seconde période, alors que nous lui disions que son équipe était bien en place et supérieure dans le jeu, 0-1 à la clé : « Rien n’est fait. Il suffit d’un ballon contré et tout peut changer. » Deux minutes plus tard… hands de Duvivier trompé par un faux bond : « Ça ne tourne décidément pas en notre faveur quand je rencontre Jean-Do, soupirait le coach anvinois. Il y avait moyen de faire mieux en première mi-temps en inscrivant un but supplémentaire. Le penalty nous fait mal moralement alors que le second but provient d’un manque de replacement. Nous nous sommes procuré beaucoup d’occasions sur phases arrêtées mais le ballon n’est jamais rentré. Pour le moment, on a vraiment du mal à inscrire un but. »