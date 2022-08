Les Leuzois coincent en ce début de saison

Avec Templeuve B et Risquons-Tout A au menu des deux premières journées, l’entraîneur Jonathan Delvaux savaient bien que son équipe allait souffrir. Face aux Hurlus, ses joueurs ont été dominés durant la première période avant de réagir positivement après le repos. La défaite n’était pas discutable sur l’ensemble des nonante minutes mais le coach a quand même apprécié la réaction de ses joueurs. " En première mi-temps, on a été dominé par une équipe supérieure dans le jeu. Après la pause, on était mieux dans le match mais Risquons-Tout a continué à être dangereux sur leurs contres. Leur victoire est logique même s’il leur a fallu deux penaltys pour faire la différence." Quant au 0 sur 6, Jonathan reste confiant pour la suite: " Dans la tête, c’est sûr que ce n’est jamais gai de commencer par deux défaites. Maintenant, il ne faut pas oublier qu’on reconstruit complètement l’équipe qui avait perdu beaucoup de joueurs à l’entre-saison. On sent bien qu’on n’est pas encore prêt en ce début de championnat mais on continue à travailler pour être compétitif au plus vite." En attendant, un nouveau déplacement difficile attend les Leuzois à Estaimbourg B le week-end prochain. Pas facile et pourtant, ce serait bien de prendre une voire trois unités.