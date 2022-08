Pour atteindre ces différents objectifs, le staff s’est une nouvelle fois dépensé sans compter afin de bâtir un groupe solide, prêt à en découdre avec les meilleures formations du pays. La saison dernière était une année charnière qui a permis aux gamins du club d’exploser au plus haut niveau comme le rappelle le coach Nicolas Greco. " On avait tout misé sur les jeunes du club et ça nous a plutôt réussi. Ici, on a fait deux joueurs d’expérience pour les encadrer au mieux avec Seghers au goal et Simoens. On enregistre aussi le retour de Leclercq, un jeune formé au club qui a joué quatre saisons à l’étranger. Il nous revient dans un rôle de pivot intéressant. Pour le reste, on a gardé toute l’ossature qui nous a permis de nous maintenir l’année dernière. On veut évidemment se maintenir au plus vite mais on espère secrètement aller chercher les play-off."

La préparation estivale s’est bien déroulée avec notamment un stage à l’étranger toujours utile pour resserrer les liens. " Cette fois-ci, ce stage avait lieu à Laval avec l’ensemble du groupe. C’était une semaine chargée qui finalisait notre préparation avant de débuter le championnat vendredi face à Anderlecht, équipe issue de la fusion avec Gooik le champion de Belgique. On sait que ce sera très difficile car comme à chaque fois, ils seront au-dessus du lot. L’important pour nous avec ce premier match sera de préparer au mieux les deux rendez-vous qui suivront face à Hamme et Hasselt. Là, on devra déjà prendre des points précieux pour lancer au mieux notre saison." Pour les points forts: " On travaille dans la continuité avec des jeunes qui ont mûri d’un an. Les trois renforts que j’ai cités ont envie de faire leur preuve en montrant qu’on a eu raison de leur faire confiance." Des points faibles? " Pour l’instant, ça se situe au niveau de notre salle qui est en travaux. On aurait bien voulu s’habituer à notre nouvelle surface de jeu pendant la préparation mais ça n’a pas été possible. Mais bon, on aura un bel outil pour débuter la saison et on s’en réjouit."