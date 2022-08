La jeunesse au pouvoir à Estaimpuis

Déjà hyperconcentré sur ce nouveau challenge avec Estaimpuis, le Flandrien ajoute: " Coacher en TDM1, c’est un job à plein temps. Même en dehors des heures réservées au basket, il faut toujours être dispo pour les joueurs, le staff, les dirigeants, etc. C’est beaucoup de pression et de responsabilités. J’ai aussi des enfants et une famille avec qui je veux passer du temps, avec moins de poids sur les épaules. À partir de là, ce qu’on me proposait ici à Estaimpuis avec de jeunes joueurs à former entrait parfaitement dans mon plan pour la suite."

Pourquoi pas la Coupe?

Il ne fait aucun doute que l’étape suivante sera d’accéder à la régionale pour un club qui a su gravir les marches une à une sans se précipiter, et qui en récolte les fruits. " Il va de soi qu’après avoir goûté aux play-off, on souhaite y retourner,confirme le président des Gaulois.La Coupe? Disons que c’est secrètement un objectif. On va essayer d’aller le plus loin possible en tout cas. Le noyau n’a pas beaucoup changé, avec deux départs(Banda et Lefevre)pour un retour(Vanrobays),mais on a aussi attiré de tout jeunes joueurs qui pourraient bien entrer en ligne de compte, comme ceux qui avaient déjà intégré l’effectif la saison dernière. Le message est clair: on mise sur la jeunesse et Jeroen est le coach idéal pour les amener à niveau." Lucas Vandevoorde (Courtrai) et Maël Derock (Celles) ont déjà reçu leur chance et tâcheront d’imiter les Verague, Hostyn ou encore Fiévet en cours de saison.

Après avoir réalisé une première phase très satisfaisante dans les deux Coupes, le BCJS entrera directement dans le vif du sujet en affrontant successivement Luttre, Boussu et Colfontaine pour débuter son championnat. " L’ouverture arrive très vite, après seulement quatre semaines de préparation. C’est peu pour le groupe, qui découvre seulement mes méthodes et mon plan de jeu, confie Jeroen Debaveye.Il reste pas mal de choses à mettre en place, notamment dans la lecture de jeu que je veux leur enseigner. Ceci dit, j’observe déjà des progrès et plusieurs gamins sont intégrés au groupe élargi. Si on veut arriver à nos fins, le moyen le plus direct est d’assurer soi-même la formation des futurs piliers de l’équipe fanion. Si on peut monter en R2, ce sera une belle réussite, mais on ne le fera que si les gars sont réellement prêts pour franchir un palier."