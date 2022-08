Yohan Brouckaert pestait sur l'égalisation: "En U15, on n'encaisse pas ce genre de but !"

Au coup d’envoi, avec une sélection un peu modifiée – pas de Dassonville, Kaba, Cissé et Van Wynsberghe sur la feuille – mais le duo Lekehal et Brouckaert pas encore à 100% sur la pelouse –, il y avait de quoi être surpris même si on n’assiste pas aux séances d’entraînement en semaine. Le coach tournaisien a sans nul doute voulu jouer sur l’expérience des deux hommes. Si Sofiene a été remplacé à l’heure de jeu, Yohan a tout joué.

Dernier arrivé, il a su montrer qu’il serait très précieux cette saison: c’est lui qui a amené le danger à plusieurs reprises, arpentant tout son flanc. Ses longues passes feront fureur dans un avenir proche; par contre, on sent qu’il lui manque un peu de physique:"J’ai beaucoup parlé avec le coach en semaine quant à ma condition après une préparation mi-figue mi-raisin. Mercredi, j’avais bien supporté la séance solide, j’étais content de débuter. Imaginez que mon dernier match remonte à deux ans, c’était contre Tessenderlo avec Mandel. Même si je peux mieux faire évidemment, je suis assez content sauf du résultat. On aurait dû gagner."

Manquements partout

Le défenseur avait un regard avisé sur le déroulement du match:"Offensivement, on n’a pas été bons; on n’a pas fait les bons choix, on n’a pas su garder le ballon, on a eu du mal à trouver nos attaquants. Et défensivement aussi, on aurait dû faire mieux. On encaisse sur une touche; même en U15 ça n’arrive pas! C’est d’autant plus rageant que le coach avait rappelé à la pause qu’il fallait se méfier de ce genre de phases."

Quand on signale à Yohan que l’effectif ne manque pas de qualités techniques, la réponse fuse:"La qualité technique ne suffit pas. On a manqué de roublardise. Regardez les fautes pour nous sur lesquelles on prend quand même un carton."

Un groupe en devenir

On ajoutera une des dernières phases du match quand Caudron voulant gagner un peu de temps reste étendu dans la surface, ses équipiers demandant alors à Tournai de sortir le ballon… Quelques secondes plus tard, l’attaquant se relève et… cavale! Le genre de phase qui énerve, ce qui explique les esprits un peu échauffés au coup de sifflet final.

Mohamed Boutayebi a mis un peu de temps à trouver sa place dans l’effectif sang et or avant de dévoiler ses capacités au fil des matchs de préparation, ce qui lui aura permis d’être présent au coup d’envoi samedi. Il avait, comme tout un chacun, un goût de trop peu:"Quand je vois le match face à La Louvière, je me dis que l’on aurait dû faire comme les matches amicaux.Je crois que l’envie de bien faire était là mais on n’a pas appliqué à la lettre les consignes données par les coaches. L’explication vient aussi du fait que le groupe se découvre encore. C’est à nous de faire plus pour régler ça au plus vite."

Il y a quand même quelques questions à se poser au regard de l’égalisation:"Jérémy Descarpentries nous avait parlé des touches à la pause et on prend un but là dessus. Le relâchement est inconscient parce qu’on voulait conserver cet avantage. Dans un match très fermé, on n’a pas été assez agressif. La dernière passe a fait défaut et Monceau n’a pas été mis en danger. Jamais on n’a trouvé la passe qui casse la ligne, on a joué à la baballe…"