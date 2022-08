Vinny Mayélé: «Le résultat est trop lourd»

Pour l’ancien de Mandel, c’est mentalement que le bât a blessé en cette ouverture de saison. " Durant 15-20 minutes, on était bien. On avait la possession et on ne laissait rien à Jette. Puis, on commet une petite erreur à la relance. Sur la touche, l’adversaire trouve l’ouverture. C’est but sur la 1reincursion. Dans la foulée, on prend le 2e. Pareil en 2emi-temps. Alors qu’on revient bien et qu’on sent notre opposant douter, on prend deux buts en deux minutes à peine… Tout part d’un corner mal négocié de notre part. C’est typiquement le genre de goals qu’encaisse une équipe en manque de confiance. On sent que la préparation a été un peu compliquée. Il y a eu peu de bons résultats pour lancer une bonne dynamique. À la première complication, on a failli mentalement.

Mais globalement, le score est plutôt sévère. Il ne reflète pas la tendance des 90 minutes."

«On va prendre nos responsabilités»

À 30 ans, le défenseur en a vu d’autres. C’est pourquoi il ne s’inquiète pas outre mesure malgré l’ampleur du résultat. "C’est toujours difficile de prendre une telle claque. Mais à choisir, je préfère la prendre maintenant que dans un mois ou deux. Car on sait que les débuts de saison, ce n’est jamais notre point fort à la Real. On est toujours en deux temps. Un peu comme un diesel qui prend un peu de temps pour se chauffer. Les raisons d’espérer sont bien présentes. Déjà parce qu’on va récupérer des joueurs importants dans les semaines à venir (NDLR: à l’image de Jérémy Obin).Les choses vont continuer à se mettre en place. On a montré quelques belles phases durant la rencontre. Mais on sent qu’on doit encore trouver des automatismes."

Durant le dernier mercato, Acren a fait le pari de la jeunesse sur ses transferts. Mais les pépites sont encadrées par plusieurs joueurs d’expérience. Des gars qui auront un rôle important à jouer dès cette semaine. " Psychologiquement, on va devoir bosser pour se montrer plus solide. La confiance reviendra grâce aux performances et aux résultats. En attendant qu’ils arrivent, on doit rester costauds. Ce sera aux cadres de prendre un rôle encore plus important. Les anciens vont devoir apporter 20% supplémentaires afin d’aider l’équipe et surtout les jeunes. On se doit de prendre nos responsabilités."