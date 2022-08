Une arrivée en P1 à ne pas rater

Aux commandes des Sang et Or féminines pour la sixième saison, l’entraîneur qui cumule aussi ce rôle avec celui de président du club aura à cœur de clôturer le chemin parcouru avec ses dames de la bonne manière."Je pense que j’aurai fait le tour de ce que j’avais à réaliser avec ce groupe. Il y a certaines filles que j’ai sous mes ordres depuis six ans. Il sera nécessaire de passer la main pour leur permettre d’apprendre de nouvelles choses. Je vais prendre du recul après cette saison et me rapprocher de ma vie de famille. Après avoir passé tous mes week-ends sur les parquets depuis 25 ans, il sera temps de cumuler moins de fonctions afin d’en profiter."

D’ici là, il s’agit de ne pas saboter le travail fourni lors des précédentes années. Le noyau a des qualités mais celles-ci n’ont pas pu pleinement s’exprimer lors de la préparation."Nous ne sommes que cinq joueuses pour l’instant puisque j’ai des filles blessées et d’autres en vacances. Nous avons dû faire des entraînements où nous ne formions même pas une équipe de 5. Il est difficile d’organiser un travail collectif dans ces conditions. Le travail d’équipe est à revoir."

Parmi les absences regrettables, celle de Mélanie Legrand, vraie locomotive du TGV estaimpuisien la saison passée, risque de peser lourdement dans la balance. Bien qu’il pointe ces indisponibilités comme principal point faible, Ludovic reste confiant quant aux capacités de son groupe pour s’en sortir."Quand on est au complet, j’ai un groupe de 13 joueuses et on a largement le niveau pour la P1. Les blessures longue durée risquent de handicaper notre début de saison. Le but sera de limiter la casse avant les retours prévus à partir d’octobre pour ensuite rattraper l’éventuel retard. Cela sera d’autant plus exigeant à rattraper qu’on n’a pas de jeunes pour venir combler les trous."

Un programme qui ne sera faisable qu’avec une cohésion d’équipe irréprochable. L’homme fort du BCJS ne doute pas à ce sujet."L’entente au sein de mon effectif est notre principal atout. Les filles forment un vrai groupe de copines et sortent souvent ensemble en dehors du basket…"Une bande d’amies rejointe par Zoé Beukenne, Alizée Collette et Fiona Tillieux durant le mercato pour que rien ne manque à cette équipe au bout du compte.