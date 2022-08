Premier week-end sans revers régional

Grâce à son goal-average supérieur, Molenbaix a pris la tête de la série. Au Rœulx, les troupes de Frédéric Debaisieux n’ont jamais tremblé, comme le confirme Charly Vanherpe."On a pris le duel par le bon bout. Face à une équipe toujours fantasque, il était bon de se mettre à l’abri le plus vite possible. Malgré le terrain, on a essayé de jouer au foot. Avec bonheur puisque le match était déjà fini à la pause. On n’a jamais été mis en danger par Le Rœulx. On se mettait d’ailleurs en difficulté sur des passes à notre gardien sur un terrain inapproprié pour ce genre de tactique. Mais au final, tout s’est bien passé… Place maintenant à Courcelles à domicile où on doit faire le plein."