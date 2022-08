Alors que les 20 km de Velaines et la Kainoise avaient enregistré 273 arrivées, Hérinnes a réuni 361 concurrents sur le listing de départ, et enregistré le beau chiffre de 359 arrivées; un beau résultat après ce maudit Covid qui n’en finit pas d’éloigner de nombreux habitués des routes de l’Acrho… (On vous attend…) Parmi les 55 nouveaux inscrits, les nordistes (français) et les néerlandophones sont à égalité avec 6 unités. Il y avait aussi deux Hérinnois et deux participants de l’entité pecquoise.

Il faut vraiment en avoir envie pour se lever tôt le dimanche, surtout la veille de la rentrée scolaire, pour être au départ à 9h30. Mais l’on peut profiter un bon moment de conditions plus fraîches. À 8h du mat’, le thermomètre affichait 16 degrés. Mais plus tard, le vent, un peu gênant sur certaines parties du parcours, a empêché la température de monter trop haut; de bonnes conditions! Dans l’ensemble, les concurrents ont beaucoup apprécié le nouveau parcours.

Déjà victorieux chez les Gens d’Ere, le 28 juillet, et le 20 août, à la Corrida des Collines de Wodecq, Benoît Ruscart, toujours en pleine préparation pour son marathon d’Eindhoven le 9 octobre prochain, a signé un troisième succès, à l’heure de l’apéritif, dimanche à Hérinnes. Il a bouclé la distance de 21,100 km (21,200 km d’après le compteur des premiers) en 1.11.34, soit une moyenne au kilomètre de 3’24.

Victor Vico et Guillaume Darquenne ont fini ensemble mais le tapis d’arrivée a classé Victor deuxième en 1.12.31, et Guillaume Darquenne, 3e, une seconde plus tard. Mais avec aussi 11 points de moins pour Guillaume, actuellement pas classé au Challenge car Hérinnes n’était que sa quatrième course de la saison, avec 4 podiums… Kevin Flamme, vainqueur 4 jours plus tôt des 13 km de Wadelincourt, termine 4e, en 1.16.43 et devance Emmanuel Demuynck de 59 secondes.

Chez les dames, victoire aisée de Coraline Capelle qui termine 43een 1.30.25 (4.17/km). Virginie Dujardin prend la 56eplace, en 1.32.07, devant Véronique Platteeuw, classée 59e en 1.33.10.