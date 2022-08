Deuxième titre d’affilée pour Tournai Maroc

L’histoire était déjà belle la saison dernière. Elle est devenue presque idyllique cette année. En effet, deux ans après sa (re)création, Tournai-Maroc a décroché un second titre de suite. Après celui en R3, c’est en Régionale 2 désormais que le nouveau club est allé chercher les lauriers. Difficile de faire mieux! " On a rapidement été en tête, rappelle Claude Leroy, président de l’entité.Mais on ne s’attendait pas à être champion un match avant la fin. Mais le week-end dernier, Bouvignies a été battu à Willaupuis(13-7).Il n’était donc plus possible pour notre dauphin de revenir".