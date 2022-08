Velaines à nouveau cueilli à froid

Une défaite locale qui laisse un arrière-goût très amer au vu du déroulement de la rencontre. Même si ce sont les visiteurs qui vont entamer la marque à la 20epar Dubois, Hérinnes va s’imposer par la suite. À la 22e, Derrouaz isole Daci qui égalise. À la 26e, ce même Derrouaz s’échappe seul et s’en va faire 2-1. Intenable, ce dernier fait 3-1 à la 39e. Un défenseur local se blesse à la reprise et Degroote en profite pour faire 3-2 à la 56e. Collie égalise à la 80eet Degroote délivre les visiteurs à la 89e. C’est clairement le physique des uns qui s’est ici imposé sur celui des autres.

Velaines A – Sq. Mouscron 0-1

Comme la semaine dernière, Velaines va se faire surprendre dans les premiers instants de la partie. À la 3e, Tavarès s’échappe sur le flanc gauche, élimine deux adversaires et centre vers Deschaumes qui inscrit l’unique but de la partie en faveur des visiteurs. Ces derniers vont d’ailleurs dominer l’ensemble de la première période, les locaux ne mettant le nez à la fenêtre qu’à l’approche de la pause. Salcissia rate l’égalisation en trouvant le gardien sur son chemin à la 55e. Même chose pour Bourichon une dizaine de minutes plus tard. Carels doit ensuite se montrer attentif sur les envois de visiteurs s’enhardissant en fin de partie.

Béclers A – Escanaffles A 4-0

À la 12e, K. Chotin ouvre la marque sur penalty suite à une faute de main dans le rectangle. À la 23e, un coup franc de Plasman est dévié de la tête par Corselis qui fait 2-0. À la 45e, Velghe déborde, prend un relais sur Tetelain qui dévie pour K. Chotin et c’est déjà 3-0. C’est suite à une longue rentrée en touche de Velghe que K. Chotin va inscrire le 4-0, réussissant sa 3erose personnelle de l’après-midi par la même occasion.

Ellezelles – Havinnes 4-2

Ellezelles débute en force, Hajaje adresse un tir vers le gardien à la 6e, ce dernier ne pouvant que repousser dans les pieds de Vanderroost qui entame la marque. À la 39e, même combinaison et même réussite pour Vanderroost qui fait 2-0. M’Buy, de la tête, réduit la marque juste avant la pause. À la 50e, Denis profite d’une balle relâchée par le gardien pour égaliser. Notté fait 3-2 à la 77e. Neukermans fixera les chiffres à 4-2 en inscrivant le penalty consécutif à une faute de main.

Bléharies A – Esplechin 1-4

Une rencontre à oublier au plus vite pour Bléharies qui est complètement passé à côté de son sujet. Dewaegheneire va inscrire deux buts en faveur des visiteurs lors de la première période en profitant tantôt d’une erreur d’un défenseur et tantôt d’un geste coupable du gardien adverse. À la 50e, Hendoux profite également du laxisme en défense locale pour faire 0-3. Dubois intercepte ensuite un ballon qui traîne en défense et fait 0-4. À la 87e, un coup franc d’André verra Bruggeman placer idéalement sa tête afin d’adoucir les chiffres.

Thumaide A – Ere-Allain B 0-2

Thumaide a livré une prestation bien en deçà de celle de la semaine dernière, la bonne mentalité dans l’équipe faisant cette fois défaut. El Heddad va mettre fin à une phase confuse à la 37e, tout en ouvrant le score. Ere va encore toucher la latte avant la pause. Huon, pour les locaux, fera de même après les citrons. À la 77e, sur un corner, un défenseur va alors propulser la balle dans ses propres filets (0-2).

Péruwelz B – Rongy A 4-0

Les visiteurs vont toucher la latte dès l’entame de la rencontre par l’intermédiaire de K. Nowak. Péruwelz installe sa domination et en est récompensé à la 22epar un penalty accordé pour une faute sur Dubois. Bah transforme le coup de réparation. À la 26e, Delys prend relais sur Aline et ce dernier sert Bah qui double les chiffres. À la demi-heure, une interception de Buffet isole Meziani pour le 3-0. Une combinaison entre Delys, Aline et Cara permet à ce dernier de faire mousser la marque qui passe à 4-0. Delys va encore toucher le poteau en seconde période, mais le résultat ne sera plus modifié.

Luingne B – FC Tournai B 1-5

Tournai s’est présenté avec une équipe renforcée ne manquant vraiment pas d’allure et de jeunesse. Luingne est pris à froid par Decarpentrie qui ouvre la marque après 15 secondes. Dupont égalise à la 25e. Debels et Catteaux, pour les locaux, touchent respectivement la latte et le poteau.

Luingne va s’écrouler en seconde période face aux assauts répétés d’une sémillante équipe visiteuse. Hamm fera 1-2 à la 63. Decarpentrie, Duprez et Calon feront évoluer le score à 1-5.