Tourpes a oublié de jouer en seconde armure

Et pourtant, les hommes de Sébastien Potiez, monté en seconde armure à la corde puis au grand milieu, ont eu des possibilités. Ils menaient même 7-4 à la pause. " Ninove n’était pas très régulier. Surtout à la livrée. Mais on n’en a pas assez profité car on ne frappait pas suffisamment bien…"

Et cela allait se vérifier en seconde armure. Les Flandriens rentraient mieux et se montraient bien plus réguliers. De 7-4, le marquoir passé à 8-9. Tourpes faisait encore un peu illusion. Avant de laisser filer la fin de rencontre. Le mauvais service de Van Stalle à 10-12, 40 à 2, reflétait un peu le niveau général des locaux. Il y eut bien trop d’erreurs pour espérer mieux. " Avec le temps qu’il y avait aujourd’hui, on devait bien mieux frapper, poursuit celui qui alternait les postes de grand milieu, cordier et foncier pour tenter de renverser la situation.Ninove a augmenté son niveau de jeu. Il mérite totalement sa victoire. Il n’y a rien à redire".

«Se remettre au boulot»

À une semaine des play-off, cette défaite peut sembler tomber au pire des moments. Mais Antoine Huard estime, lui, que cela peut avoir l’effet inverse. " Cela va permettre à tout le monde de revenir les pieds sur terre. Cela prouve que l’on n’a encore rien fait. Chacun va devoir se remettre au boulot. Mais il faut également relativiser. On sort aussi d’un mois d’août un peu spécial. J’ai été papa et j’ai loupé quelques luttes(NDLR: félicitations à lui).Siméon Van Stalle revient de blessures. Loïc Clément est en plein blocus. On n’avait plus joué depuis quinze jours. Il fallait reprendre le rythme".

C’est désormais Saint-Servais qui va se dresser sur la route des Bleus. " On se souvient de notre défaite sans point là-bas. Il y aura un petit parfum de vengeance. Mais cela nous rappelle aussi que rien n’est gagné d’avance. Après une telle phase classique, on a forcément des ambitions. On lit déjà sur les réseaux que certains pensent qu’on va se louper comme souvent. Mais nous, on compte bien aller au bout".