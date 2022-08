Isières pouvait encore espérer bondir d’une place. Il aura fait le job qu’il fallait en venant à bout d’Hamme-Zogge (7-13). Mais Acoz a aussi fait le sien en battant Grimminge sur le même score. Bien essayé pour les Athois, qui, en ce week-end de Ducasse, ont assuré l’essentiel avec la victoire. De toute façon, pour eux, la qualification en play-off et pour le Huit de Septembre, dont on connaît l’importance pour eux, était déjà acquise.

En parlant de Ducasse, Thieulain avait revêtu ses habits de fête. Ou bien, les Canaris voulaient rapidement rejoindre la cité des Géants pour poursuivre les réjouissances. Toujours est-il qu’ils n’ont pas laissé aucune chance à Baasrode. C’est un 3-13 cinglant qui est venu clôturer la lutte. Le Wolfpack montre là qu’il a rapidement digéré la défaite en finale du tournoi Maurice de Sirault et qu’il est prêt pour les play-off.

Car dès la semaine prochaine, les championnats rentreront dans leur deuxième phase. La plus intéressante comme certains la qualifient. Et effectivement, on ne leur donne pas tort. Car à partir de maintenant, chaque lutte aura un fameux enjeu. En un week-end, toutes les leçons de la phase classique peuvent être balayées. Les cartes seront totalement rebattues et chacun peut encore rêver de titre. Pour Isières, ce sera Maubeuge dès le week-end prochain. Avec un aller à la maison! Thieulain, grâce à sa première place, aura, lui, l’opportunité de recevoir lors du match décisif. C’est face à Wieze qu’il tentera de rejoindre les demi-finales.

Enfin, Ogy sait depuis un moment qu’il doit se concentrer sur les play-down. Les Lessinois n’ont pas terminé de la meilleure manière avec une défaite à Mont-Gauthier (13-6). La lutte pour le maintien s’annonce compliquée. Surtout avec un effectif toujours privé de Daubechies et Masure…