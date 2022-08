Le stress… pas les paillettes pour Tournai!

Quand on observe le scénario du match, on se dit finalement que les Tournaisiens s’en sortent bien. Pour le même prix, l’ouverture se serait achevée dans la confusion et la défaite aurait été absolument indigeste ! « Je m’attendais à mieux, c’est vrai, confie le capitaine Quentin Piéraert (NDLR : Ivanof termine sa session d’examens). On n’a pas joué comme on sait le faire malheureusement, je crois que c’est tout simplement dû au premier match qui entraîne logiquement un peu de stress. Notre circulation de balle n’était pas bonne, on n’a pas su trouver les attaquants ni mettre nos adversaires en difficultés. C’est ici aussi qu’on se rend compte que les changements ont été nombreux. Il faudra un peu de temps pour que tout se mette en place (NDLR : au coup d’envoi, il ne restait que quatre joueurs composant l’effectif l’an dernier et six avec Destrain et Holuigue entrés en seconde période). Ce qui est dommage, c’est d’avoir concédé l’égalisation. On s’est relâché, on a pris le même genre de but qu’en préparation. Il va falloir continuer à bosser pour éviter ça. »