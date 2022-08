Avec un penalty converti par Coenen et une frappe des 20 mètres de Anciaux, Anvaing fait l’essentiel en première période et gère ensuite le score sans forcer après le retour aux vestiaires avec un but d’Olivier sur un centre de Giacomello. Lignette s’est montré maladroit dans ses reconversions offensives et n’a pas trouvé de solution pour mettre en échec la défense d’Anvaing.

Barry-Carrières – Bléharies B 5-0

Malgré une conclusion de Vanden Broeck à la 6e en faveur de Barry, le début de la rencontre est très serré. Il faut attendre la 38e pour voir Barry doubler la mise via Delrue et prendre ensuite le pas physiquement sur Bléharies qui n’affiche plus aucune résistance en seconde période. Scarpino, Vanobbergh et Dehouck alimentent le marquoir. Belle maturité de Barry qui a su se montrer patient.

Havinnes B – Ellezelles B 1-0

Après une première mi-temps équilibrée, la reprise se joue sur le même tempo avec deux lattes pour Ellezelles et un duel manqué par Havinnes. Il faut attendre la 65e pour voir Doignon mettre à profit une mauvaise appréciation de la défense sur un long dégagement de Rondia. L’entraîneur remet du poids pour que sa défense résiste aux nombreux assauts offensifs d’Ellezelles.

Risquons-Tout B – Béclers B 5-0

Béclers est pris à froid dès la 2e sur un long ballon qui rebondit sur la tête Dewitte. Les locaux galvaudent un festival d’occasions franches et rentrent aux vestiaires avec un score de 1-0. Frustré de ne pas marquer, Risquons-Tout remonte avec de meilleures intentions et se montre plus réaliste sur des actions conclues par Scilironi (2), Dewitte et Mortada.

Wodecq B – Wiers B 0-1

Sans arbitre officiel, c’est un délégué de Wiers qui arbitre. Wodecq ne rentre pas bien et donne l’occasion à Wiers d’ouvrir la marque à la 20e après une perte de ballon dans le milieu. Après une expulsion du côté de Wiers à la 55e, Wodecq montre plus d’envie mais ne parvient pas à déjouer la vigilance du gardien. Un nul aurait été plus logique et des décisions plus rapides de l’arbitre auraient pu éviter certaines blessures.

Rongy B – Thumaide B 0-1

Rongy aurait pu prendre l’avance par Beausière mais dans l’ensemble, le danger n’était pas assez présent devant la cage visiteuse. En seconde période, Thumaide prend le jeu à son compte et ouvre la marque à l’heure par Vansteenkiste. Les locaux se désunissent, ce qui facilite le travail des visiteurs qui n’ont plus qu’à attendre le coup de sifflet final sans craindre un éventuel retour.

Taintignies A – Houtaing 3-2

Hapiot surprend tout le monde dès la 2e. La joie locale est de courte durée puisque dans la foulée, Duwelz égalise. Et c’est même 1-2 par Lecocq peu après le quart d’heure. Dans les arrêts de jeu de la première période, Taintignies hérite d’un penalty transformé par Comblee pour une faute de main légère. Après le repos, Houtaing tient bon face à une équipe locale plus entreprenante mais qui n’arrive à faire la différence. Et c’est finalement sur un deuxième penalty tiré par Lecroart, également contesté par les visiteurs, que se clôture la rencontre. Houtaing peut se sentir frustré.