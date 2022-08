Une gifle salutaire pour la Real ?

Hasard du calendrier, c’est une nouvelle fois face à Jette qu’Acren-Lessines lançait son championnat cette saison. Tout le monde avait encore en mémoire le triste 0-0 de l’année dernière. Mais cette fois, le spectacle a été totalement différent.

C’est même avec une grosse claque que la Real, qui a commis bien trop d’erreurs individuelles, revient de son voyage dans la capitale. En étant menés 3-0 sans que personne ne trouve à y redire, la troupe du duo Dehaene-Delanghe (NDLR: Fabrice Milone était exceptionnellement retenu) se mettait forcément dans des ennuis quasi inextricables. Faisant preuve d’autant de naïveté que de maladresse face à une formation développant un jeu typique de la banlieue bruxelloise, la Real n’arrivait jamais à poser son football et faisait preuve d’une fébrilité grandissant au fil des minutes.

Une réaction après la pause

Tout allait mieux heureusement après la pause et les Hennuyers se montraient bien plus conquérants. Le but rapide de Kone laissait espérer une éventuelle remontanda et cela d’autant qu’un vent de panique semblait prendre place chez l’adversaire. Hélas, et par deux fois Hajjouji filait au but et trompait le malheureux Alexandre.

Les mines visiteuses étaient, on s’en doute bien basses, à l’heure de regagner les vestiaires car manifestement on s’attendait à un début de compétition plus… soigné.

" Il est clair que nous avons pris ici une fameuse claque. Maintenant, il faut rester positif et se dire que la prendre maintenant est peut-être une bonne chose. Nous savons tous ce que nous valons mais aujourd’hui nous avons, fidèles à notre mauvaise habitude de la saison dernière. On a offert trop de cadeaux à des garçons qui n’en demandaient pas autant.

Le retour de Jerémy Obin dans les prochaines semaines et la qualification de nos deux renforts devraient rapidement permettre d’encadrer mieux encore nos jeunes. Si aujourd’hui quelques erreurs individuelles sont en cause, c’est collectivement que nous devons assumer", analysait Julien Toussaint, le capitaine.

Du côté des supporters acrenois, on espère une réaction dès la semaine prochaine. Mais rien ne sera évident face à une équipe de Tubize pointée parmi les favoris de la série. D’autant que les Brabançons, battus d’entrée par Binche, seront également revanchards!