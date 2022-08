Les Sang et or ont frisé la correctionnelle!

" Si on m’avait dit qu’on repartirait d’ici avec un point, j’aurais signé des deux mains avant la rencontre mais quand on loupe deux penaltys dans les dernières minutes, je comprends que les gars soient frustrés."Michel Dufour ne connaissait pas encore les capacités exceptionnelles du gardien tournaisien passé maître dans l’art de stopper les penaltys, lui qui nous avait dit espérer ne pas en concéder. Il a été servi puisque Navona a pu retenter sa chance: " Le juge de ligne dit que je suis devant ma ligne; j’ai un pied sur la ligne et un devant comme l’autorise le règlement. L’important, c’est d’avoir pu l’arrêter. On recommence comme la saison passée. Il faut bien que je serve à quelque chose dans l’équipe, non?",souriait Antoine Gianquinto.

Bellia pensait avoir fait le plus dur

Les Tournaisiens lui doivent une fière chandelle sinon ils en auraient vu trente-six! Franchement, on n’a pas reconnu l’équipe qui avait tenu la dragée haute à La Louvière lors du dernier match de préparation. Même si ça comptait pour du beurre, le rythme était plus élevé. Vraiment rien à se mettre sous la dent avant la pause: un timide envoi de Marigard, un autre de Lekehal loin au-dessus, un centre de Brouckaert – finalement aligné tout le match – que le gardien stoppe en deux temps. Côté visiteur, Monceau n’ose trop s’engager croyant sans doute l’adversaire déjà plus affûté. Navona expédie son coup franc à côté.

Les équipes s’ébrouent au retour des vestiaires même si les gardiens sont peu inquiétés. Brabant et Lambert se signalent pour Monceau, Brouckaert répondant pour les Sang et or. La première réelle possibilité échoit au capitaine Quentin Piéraert dont la tête est joliment sauvée par Lazitch à la 72e.

Les Tournaisiens vont réussir à prendre l’avance sur un penalty accordé après une faute de main de Béfahy sur un tir d’Azote. Bellia ne tremble pas et semble offrir les trois points à ses équipiers. Le gardien visiteur détourne encore une tentative de Destrain avant que Dehont n’égalise de la tête au second poteau à sept minutes de la fin. Un but que les Sang et or n’auraient jamais dû prendre avec un (gros) kilo de concentration en plus.

Brouckaert se fait rouler dans la farine par le même joueur qui obtient un penalty. Les visiteurs pensent que la balance va pencher de leur côté. Gianquinto stoppe le premier puis le second tir de Navona qui avait choisi le même côté: " En Coupe, ça m’était déjà arrivé. J’avais changé de côté alors que le joueur pas; j’y ai vraiment repensé au moment où mon opposant s’est élancé."