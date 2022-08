Le Pays Vert, imprécis à la finition, accroché d'entrée

Pas de vainqueur pour l’ouverture de la saison au Stade Saint-Lô où les deux

équipes ont pourtant cru tour à tour l’emporter, à commencer par les poulains du président de l’USGTH, Gaetano Drogo, qui se disait confiant au moment du coup d’envoi. " Même si nous n’en sommes qu’aux prémices et que le chemin s’annonce long et éprouvant, c’est déjà une épreuve de vérité à mes yeux pour un groupe jeune certes mais qui ne manquera pas de motivation."

Un penalty non-sifflé dans les arrêts de jeu

De fait, à mi-parcours, les siens tenaient le bon bout, à la faveur d’un missile imparable expédié par Debenest (1-0). Mais en ce samedi de Ducasse d’Ath, les visiteurs n’allaient plus rien lâcher en seconde période. Ils égalisaient grâce à un penalty converti par leur nouvel attaquant, Bryan Mangunza. Et ils auraient même pu revendiquer un second coup de réparation dans le temps additionnel. " Sur ce coup-là, l’arbitre n’a pas osé prendre ses responsabilités", pestait Jimmy Hempte, un coach qui ressentait un goût de trop peu: " C’est le genre de match que l’on aurait pu et surtout dû tuer si nous avions été plus précis dans le dernier geste."

Son collègue d’en face, Jean-Christophe Dessilly, préférait positiver, satisfait du point glané au vu des circonstances: " Conforté par ses bons résultats en Coupe, notre adversaire avait la confiance et aussi l’expérience pour lui mais mon groupe a su soutenir la comparaison pour ne pas subir davantage la loi du nombre après avoir concédé un penalty tout à fait évitable. Malgré cette erreur à ne plus répéter, j’ai apprécié cette force collective qui ne pourra que s’améliorer au fil des semaines."

Exclu suite à une double carte jaune, Fassin devra faire l’impasse à Gosselies:

" Pas de souci, on trouvera toujours une solution pour pallier son absence", surenchérit JCD, par ailleurs content de son jeune et dernier rempart (17 ans), Batiste Locatelli.

Bref, une soirée jugée aussi rassurante aux yeux du manager de l’USGTH, Didier Dehon: " L’équipe était bien en place et ce partage reflète assez fidèlement la

physionomie du match."