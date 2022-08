Seul Isières a encore un petit enjeu en cette ultime journée

Il serait peut-être exagéré d’utiliser le terme "enfin"! Mais tout de même, on est heureux que cette phase classique touche à sa fin ce week-end. Pas que l’on se soit embêté, loin de là! Mais surtout parce qu’on a qu’une envie: vivre pleinement les play off et tous les rebondissements qu’ils peuvent engendrer! " C’est la magie des play off. Sur un week-end, toute la régularité d’une saison peut être balayée, détaille Dimitri Dupont, le capitaine d’Isières.Cela dépend de la forme du jour et des conditions. Mais il suffit d’un off day pour voir tout le travail réalisé durant des mois tomber à l’eau".