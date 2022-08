«Que les joueurs déçus s’accrochent!»

Jimmy, avec quel sentiment allez-vous faire le premier déplacement de la saison à Tertre?

Avec l’impression d’être en confiance vu la préparation qui a été bonne! Le tout sera de ne pas tomber dans un excès de confiance. Surtout face à Tertre, une équipe qui ne peut que surprendre, certains l’enterrant sûrement trop vite. Un match n’est jamais facile. Même en préparation, surtout si on le prend par-dessus la jambe! Notre meilleur exemple est la première mi-temps contre la P2 du Pays Blanc. J’ai dû gueuler car on se la jouait trop facile, ce qui m’énerve. J’attends de mes joueurs qu’ils prestent de la même façon contre une N1 en Coupe que face à une P2 en amical. En championnat, ça doit être le même: qu’on offre la même prestation face à un cador que contre une équipe qui se trouve en bas de classement!

Qu’attendez-vous de ce premier match?

J’aspire à gagner car c’est dans ma mentalité. Cela nous permettra de bien nous lancer car la suite ne sera pas triste avec Onhaye, un prétendant au titre, et Couvin, un descendant de D2. Puis, viendront vite Aische, Schaerbeek et Tournai! Il faudra profiter de chaque occasion pour prendre des points. En ne tombant plus dans le même panneau que la saison dernière!

Vous faites référence aux montagnes russes?

Totalement! Tu gagnes à Namur, le leader, mais tu perds à Gosselies, l’avant-dernier qui joue à dix durant 85 minutes! Ça ne va pas! On doit gagner en régularité. Sur certains matches, on doit être moins fébrile, plus costaud. On doit s’assumer, assumer notre jeu. On a les capacités pour le faire.

Quelles sont vos envies personnelles?

Jouer le plus haut possible! Avec le club, on a dit qu’on voulait faire mieux que la saison passée. On était neuvième! Moi, j’aimerais bien vise les cinquième et sixième places car je sais qu’on a les qualités pour y arriver.

Le noyau semble prêt à le faire! Petite question: vous aimez faire des déçus?

On ne prend jamais de plaisir à faire des déçus mais cela fait aussi partie du rôle de coach. Je l’assume car je le fais en toute logique et honnêteté, pour le bien du groupe et non des individualités. Avec le staff, on est dans une logique collective. Quand on se prive d’un joueur volontairement, la décision n’est pas contre lui mais pour l’équipe.

En Coupe, vous pouviez reprendre 18 joueurs; en championnat, c’est un retour à 15…

Des choix seront faits! C’est comme ça, c’est le jeu de la concurrence. La saison dernière, je me plaignais d’avoir sept ou huit absents en même temps; ici, je ne vais pas me plaindre parce que tout le monde est là! Aux joueurs de ne pas perdre de vue que le onze aligné à la première journée n’est jamais le même que celui qui est aligné à la dixième journée, à la vingtième et à la dernière! On a besoin de tout le monde même s’il est clair que certains ont pris une avance sur d’autres en préparation au regard de leur investissement et leurs prestations. Aux autres de ne rien lâcher, de rester positifs, de savoir relativiser ma première sélection, de se tenir prêt à faire partie des suivantes, d’accepter dans un sport collectif d’être parfois en retrait. Rien n’est jamais fixé! Il suffit d’une blessure, d’une suspension ou d’une contre-performance pour que tout change (NDLR: voici la sélection pour samedi: Zimine, Charlo, Leleu, Leleux, Di Sciacca, Bonnier, Vandeville, Mundine, Herbecq, Fiévez, Hospied, Eckhaut, Vallera, Paternotte, Mangunza et Itoua).

C’est parfois plus simple à dire qu’à faire…

Je suis tout à fait d’accord mais je suis aussi passé par là dans ma carrière de joueur. Par expérience, je sais que rien ne sert de râler. Il n’y a alors que le travail qui paie.