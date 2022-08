Philippe Dubois: «On reste le petit Pays Vert qui veut être embêtant»

«Heureux pour Tournai»

Au point de faire changer le statut d’un Pays Vert qui, ces dernières saisons, n’a jamais été réellement cité comme un prétendant sérieux aux premiers rôles ni comme un candidat en danger dans le bas de tableau."Il paraît qu’on nous présente désormais comme une des vraies surprises potentielles, confirme Philippe Dubois.Je laisse le soin à chacun de faire ses pronostics. J’ai regardé les effectifs de chaque équipe. Il y a dû très solide. Avec ses derniers apports, Tournai affiche ses ambitions. Pouvoir transférer Yohan Brouckaert, cela marque les esprits! C’est le genre de joueur qu’on est incapable de faire sur le plan financier! Mais c’est bien pour notre club voisin et pour le foot régional, car Yohan est un gars du coin avec un sacré CV. Mons présente un effectif moins ronflant que l’an passé mais ce sera plus fort à mes yeux avec un buteur exceptionnel qu’est David Cardon. En confiance, il mettra ses 30 buts. Schaerbeek a effectué d’énormes transferts, le CS Brainois a envie de corriger le tir après une saison décevante, Onhaye a joué, comme nous, le quatrième tour de la Coupe, Aische avait le plus beau jeu de la série l’an passé et a connu très peu de mouvements… Il y a de quoi faire, non? Nous, on reste le petit Pays Vert qui va juste essayer d’embêter les autres…"

«On est mieux armé»

Ah oui, juste ça?"On a toujours été très modéré dans l’annonce de nos attentes. Vous ne m’entendrez jamais dévoiler des ambitions dithyrambiques. Et je vous dis juste une chose: on veut regarder vers le haut le plus tôt possible!"Traduisez: se sauver très rapidement pour viser alors une approche du Top 5."C’est à peu près cela,sourit le président.Avant le derby face à Tournai du 16 octobre, on aura déjà joué sept matches. Déjà là, on devra pouvoir se dire qu’on est dans le bon en vue du maintien. À la fin de la première tranche, l’idéal est de ne plus devoir se tracasser avec ça! La suite, ce sera de ne plus se dire qu’on a sept ou huit points d’avance sur le treizième en espérant qu’on les garde, mais qu’on a cinq ou six points de retard sur le cinquième en visant de les combler."

Pour y arriver, le club a répondu favorablement à la demande de son coach Jimmy Hempte, lui mettant à disposition un groupe qui a gagné en qualité et en quantité."On est mieux armé, c’est une certitude. Le tout maintenant est de savoir gérer ce groupe plus important au sein duquel bien des joueurs ont un niveau très proche. Mais Jimmy y arrivera, insistant sur le fait qu’une saison est longue et que chacun aura, à un moment donné, sa chance. Nous, ce qu’on veut, c’est éviter l’effet yo-yo de l’an passé avec, par exemple, un succès contre Mons et des superbes prestations face à Namur, le futur champion, mais des défaites inexplicables contre Stockel et Braine, hormis le fait d’avoir dû se passer de plusieurs cadres blessés ou suspendus. Faire un tel constat, on n’en veut plus du tout, d’où une plus grande abondance de biens."

«Un premier casse-tête»

Des biens qui, fait exceptionnel à Ath, sont tous là en ce début de championnat."Tout le monde est titularisable! C’est la première fois que ça arrive au Pays Vert. Le coach est devant un premier casse-tête car son noyau étendu a été performant tout au long de la préparation. Le quinze qui s’est dessiné en Coupe a répondu aux attentes. Mais les joueurs avec moins de temps de jeu en ont fait tout autant en amical. On ne bat pas des équipes de P1 qui vont jouer le haut de tableau, dont Belœil, super ogre de la série, par hasard. La dynamique collective est bien présente. On doit se servir de ça dès ce samedi soir."

L’adversaire du jour est Tertre que certains pointent comme une des équipes qui devront se méfier d’une mauvaise surprise."C’est ce qu’on dit, réagit Philippe.Mais entre ce qui est dit et ce qui se passe, en foot, il y a souvent un gouffre. Tertre se reconstruit mais les joueurs qui sont arrivés ont faim et veulent prouver qu’ils ont le niveau de la D3. Combien de fois le Pays Vert n’a-t-il pas été présenté comme un oiseau pour le chat pour finalement s’en sortir sans mal?"

Reste le retour de cette journée inaugurale un week-end de ducasse!"Ces deux dernières saisons, Covid oblige, la première journée avait été reculée. Ici, on renoue avec la tradition. On a un groupe assez festif, jouer un samedi soir à Tertre, un voisin, c’est ce qui pouvait nous arriver de mieux… Imaginez donc un match à Couvin le dimanche à 15h: ça aurait été plus compliqué, certains auraient eu mal à la tête… La reprise un jour de ducasse nous a déjà tout réservé. On a tout connu: défaite contre Aische, succès face au Kosova; une autre année, quand on était en provinciale, on avait battu la Montkainoise de justesse; une autre fois, on s’est pris une purge contre Houdeng; on a aussi acté un nul contre le Pays Blanc; en 2005, on a même battu Taintignies 2-0 qui n’avait pas voulu changer l’heure du match…"Et la punition était tombée!