L’Essor est prêt à tout donner

Une lutte pour le Top 3 que le coach imagine bien disputée avec de nombreux prétendants!"Je vois Pont-de-Loup, Kain et Péronnes, mais peut-être aussi d’autres équipes qui se sont bien renforcées à l’intersaison. Il faudra prendre tous les matchs au sérieux en sachant qu’il y a toujours une part de réussite."

Templeuve se montrera d’autant plus prudent que sa préparation ne lui a pas permis de savoir qu’elle était sa valeur face à des équipes de l’élite provinciale. Après seulement deux matches de Coupe face à des P2, les Templeuvoises n’auront pu se frotter qu’à Wevelgem en amical. De quoi laisser le coach de l’Essor sur sa faim."On fait de bons entraînements avec des filles présentes en nombre mais c’est dommage de ne pas avoir pu faire de plus gros matches. On risque de ne pas avoir le rythme adéquat pour notre entrée en championnat face à un Kain descendant de régionale. C’est difficile d’être prêt avec une préparation aussi courte! Il reste beaucoup de fondamentaux à travailler."

Ce derby au TEF est aussi attendu par le président Christophe Deman."Ce sera un bon test. Alex connaît déjà le club et les joueuses, il ne reste qu’a s’adapter à ses principes de jeu. Pour la suite, l’objectif est de faire mieux que l’année passée. La série sera relevée mais on a sûrement le niveau pour atteindre les play-off. C’est tout notre pôle féminin qui prend un nouveau départ cette année puisqu’une P2 a été lancée et chez les jeunes, le projet Wapiti est sur les rails, ce qui nous permet d’avoir un bon vivier de jeunes filles en collaborant avec le TEF Kain."Pour arriver à ses fins, Alex sait les forces et les faiblesses de son groupe."On a un mélange d’expérience et de jeunesse, et des filles habituées à la P1, mais le physique de chacune devra tenir bon."