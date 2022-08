L’acide lactique, même depuis le canapé

1. SamediOn ne sait pas vous mais nous – petite dédicace à Jean-Marie, notre cher lecteur qui a en horreur cette formule et qui nous la reproche après chaque emploi! –, on a eu mal aux jambes à sa place. Bien qu’assis dans notre canapé – en fait non, au moment où elle a pris le bâton, on était debout tant on y a cru! –, on a ressenti à sa place l’acide lactique monter. Et bien que n’ayant pas dû s’assouvir à de longs entraînements pour arriver à un tel niveau, on a été déçu à sa place du résultat. Et non de la manière, car Camille Laus a été époustouflante ce soir sur la piste du stade olympique de Munich, à l’image de ses trois équipières du relais, quatrième à l’arrivée, loupant de très peu la médaille européenne, ce qui aurait été la première sur la scène internationale pour l’équipe féminine du 4x400. Mais ça n’a pas suffi! Pour un rien. Vu le record de Belgique pulvérisé, personne ne leur en veut! Mais Camille, elle, s’en veut. Tête basse, elle rumine ce passage de témoin effectué en tête grâce à une supersonique Helena Ponette, ce premier virage exaltant, cette première ligne droite parfaitement gérée, ce second virage où elle a résisté, cette seconde ligne droite qui lui a été fatale, non pas parce qu’elle a craqué mais parce que, derrière elle, ça allait juste plus vite, c’était juste trop fort! La dure loi du sport, celle qui vous rappelle que donner le meilleur de soi n’est jamais assurance de récompense. Mais un jour, ça le devient! Et ce jour-là, Camille relèvera la tête bien haut.

2. DimancheWeek-end de reprise en foot provincial et, à vrai dire, on s’attendait au pire! Car les coaches croisés tout au long du mois d’août nous avaient inquiétés, s’agaçant de l’absentéisme à leurs séances d’entraînement:"Le foot, ça passe aujourd’hui après les vacances! On a de plus en plus affaire à des joueurs capricieux."Alors, en entendant ça, on a eu peur de la reprise, se demandant quel type de comportement on allait avoir. Ah bah, vous savez quoi? Rien! Pas même une pseudo-vedette qui, pour se faire justice lui-même, arrache le ballon des mains de son équipier pourtant désigné par l’entraîneur pour botter le penalty! Tout ça pour le rater… Pas même un Kylian qui lève les bras au ciel à chaque fois qu’il estime avoir droit au ballon mais qu’il ne le reçoit pas de ses coéquipiers! Pas même un Mbappé qui, remplacé par son coach, sort en faisant la moue et part bouder dans son coin! Rien de tout ça! C’est donc vrai: l’exemple vient le plus souvent d’en bas…

3. LundiOn a aussi entendu dire que la période des transferts n’avait pas été triste, même en provinciales. Que les tractations ont été plus terribles que jamais! Que des clubs jouaient aussi de plus en plus souvent la carte des prêts de joueurs avec des closes parfois bizarres! Comme on est convaincu que l’exemple vient d’en bas et non d’en haut, on se dit qu’on doit quand même être loin du délire Antoine Griezmann dont l’une des closes du prêt de Barcelone à l’Atletico Madrid est tout aussi diabolique que démentielle. Histoire d’éviter de devoir payer une option d’achat s’élevant à 40 millions, le club madrilène a calculé qu’il ne pouvait faire jouer le joueur plus d’une demi-heure par match! Résultat: temps de jeu du Français lors des deux premières journées de Liga: 58 minutes! Un pur hasard, sans doute.

4. MardiOn a oublié de raconter la meilleure blague entendue ce dernier week-end autour de nos terrains de sport. Ça se passe à l’Ath Open, tournoi international de tennis en fauteuil! Alors qu’on boit un verre avec quelques membres de l’organisation et des joueurs, l’un d’eux propose une autre tournée:"On ne va pas retourner sur une jambe quand même…"Humour décapant. À en tomber de sa chaise, non?

5. MercrediHonnêtement, l’on comprend encore mieux pour quelle raison la Ville de Mouscron aspire à voir Mandel prester sur la pelouse du Canonnier géré par sa grande copine et complice de l’IEG: le spectacle! Troisième match officiel pour l’équipe fanion du club d’Izegem: défaite 9-0 au RFC Liégeois, avec un sextuplé de Jérémy Perbet qui se donne une sacrée avance au classement des buteurs! On rappelle les deux premiers résultats? 8-0 à Alost et 0-8 contre l’Olympic. Si Mandel débarque, il va falloir à tout prix s’assurer de la solidité des filets.

6. JeudiEn parlant du Canonnier, un voisin nous a raconté que, depuis fin mars, du fond de son jardin, il n’avait plus vu un joueur fouler la pelouse du second terrain, celui habituellement réservé aux entraînements… Et pourtant, il ne s’est pas passé un jour, nous a-t-il dit, sans que le système d’arrosage ne se soit mis en route ou qu’un jardinier ne l’ait foulé pour la bichonner. Est-ce que l’on aurait loupé un truc?

7. VendrediL’AISF, qui prodigue des conseils en matière sportive, organise une formation qualifiante de dirigeant de club! 37 heures de cours traitant de management, du cadre institutionnel, de législation… L’Excel y aurait sûrement été recalé!