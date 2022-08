Coach, il est l’heure des premiers choix: pas trop difficiles?

Si mais franchement, il vaut bien mieux que ce soit comme ça. Quand un staff doit se gratter la tête, c’est toujours positif. J’ai besoin de joueurs concernés à 200%. Avec un noyau dans lequel les postes ont été doublés voire triplés, tout le monde va devoir élever son niveau de jeu. Si c’est le cas, les choix vont vraiment être compliqués mais je le répète, ce n’est que bénéfique.

Le groupe n’est pas encore au complet; quand ce sera le cas, comment allez-vous le garder en éveil avec un effectif de 30 joueurs et donc des déçus?

Pour l’instant, je peux enlever Pio, Ba et Gyde blessés plus les trois gardiens. Restent 24 éléments parmi lesquels je prendrai toujours les plus concernés, que le gars ait 17 ou 38 ans, ça n’a pas d’importance. Si certains lâchent, c’est tout simplement qu’on n’a pas besoin d’eux. Je prends l’exemple d’un Matuidi qui a joué dans pas mal de grands clubs sans être titulaire au départ. Il a toujours su faire son trou grâce au mérite. Les meilleurs joueront tout simplement.

Avez-vous déjà un onze ou un quinze de base en tête?

Si on a ciblé certains joueurs pour les faire venir, c’est dans l’optique de les voir sur le terrain mais je n’ai pas de onze de base. Qu’il s’appelle Paul, Pierre, Jacques ou Youssouf, personne ne joue pas s’il n’est pas performant… Quand on a un effectif étoffé, à un moment, la sélection s’opère naturellement si certains n’acceptent pas la concurrence.

C’est votre deuxième saison à Tournai. Quel est votre secret pour avoir déjà un effectif four

ni et prêt à la reprise, ce qui n’a jamais été le cas auparavant?

Je n’ai pas de baguette magique. Je suis arrivé ici par l’entremise de Fabrice Van Robays qui m’a présenté un projet auquel j’ai adhéré. Il a toujours tenu parole. Quand je veux un joueur, il fait pour que ça se réalise. L’autre plus est le travail carré et structuré avec mon staff, Jean-Michel Caink et le comité.

Le stress monte-t-il à quelques heures de l’ouverture?

Bien au contraire! L’adrénaline, elle, grimpe mais ça reste positif. Le plaisir de retrouver la compétition est énorme. Le désir de lancer une nouvelle dynamique. Souvent, on est jugé par rapport aux résultats au détriment du contenu. On veut que le contenu soit bon et les résultats aussi.

Et en termes d’objectifs?

Faire mieux que la saison passée, c’est-à-dire au minimum le tour final. On a analysé ce qui s’est passé en fin de saison; on a perdu Pio et Ba, certains avaient signé ailleurs, je ne suis pas devin mais on ne veut plus revivre cette triste fin. Dommage aussi en terminant cinquième de ne pas avoir joué les prolongations.

En transférant Brouckaert dont on ne présente plus la carrière, le club ne vous met-il pas un peu plus de pression?

Pas du tout! Si on veut faire des résultats, on recrute justement des joueurs comme lui. On n’a pas non plus l’effectif de Mons! Je comprends que le public espère le meilleur. L’effectif est là mais le championnat relevé avec Aische, Couvin, Onhaye, Tamines, Pays Vert et Schaerbeek. On verra dans quelques matches…

Ce samedi, il faut gagner!

Il faut prendre un maximum de points à la maison. On devra être patients et attendre le bon coup. J’ai hâte d’y être!