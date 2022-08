Un sport-études à Mouscron

Lors de sa présentation d’avant-saison, le Royal Dauphins Mouscronnois a évoqué sa situation et les ambitions de ses quatre sections. Si on y reviendra plus longuement dans une prochaine édition, sachez déjà que, parmi celles-ci, le water-polo n’est pas le moins ambitieux avec la volonté, après une saison blanche en termes de titres, de signer le doublé championnat de Superligue-Coupe de Belgique. Au-delà de ce projet purement sportif qui concerne l’équipe fanion, c’est tout l’aspect jeunes qui va être revu avec la création d’un sport-études consacré au water-polo. « Les principales démarches ont déjà été entreprises, note Mathilde Van Dorpe, présidente des Dauphins Mouscronnois. On envisage la mise en place effective de cette section au sein de l’école des Sports de Mouscron à la rentrée 2023-2024. Six étudiants doivent être inscrits pour ouvrir la section. Cela ne posera pas de souci car il y a de la demande, on sait qu’on aura les candidats requis. Douze sont ensuite nécessaires pour adopter un rythme de croisière. »