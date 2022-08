On vit un mois d’août complètement fou

À Leuze, aussi en jeudi WAPI, Nicolas Gressiez et Charles Duc se sont imposés, en quatre fanny, dans un pack de 50 boulistes pour un total assez rare à 4+52. En finale, ils éliminent Djamel Hamla et Alex Jacob qui terminent à 3+9. Les seconds, à 3+29, sont les jeunes Lessinois, Hugo De Paepe et Amaury Verset. Repêchés, ils marquent 13-1 face à Jean-Luc Ramu et Éric Nicoletti qui passent à 3-1. Sur le podium, on a Joseph Triolo et Marc Dalne à 3+23, devant Philippe Van Den Bosch avec Mathieu Moulart à 3+20. Bachir et Stéphane Laurent sont à 3+19, Kyllian Szymanski et Jonathan Rombaux, à 3+14.

À Tertre, 95 joueurs se sont croisés en deux jours. Alain Caira, associé à Nicolas et Jonathan Gressiez, atteint les finales du tableau Honneur"après avoir bataillé une bonne heure par tour. Nous battons, entre autres, Yohan Colin, Denis Michalski et David Demestre. Mais, en finale nous nous inclinons contre Jérôme Creyleman, Erwin Lenoir et Alex Schouten de Chatelet."

À Tertre aussi, dans le cadre du PPBF, la triplette de Malinowski élimine le team de Daniel Pinaton, puis remporte le tour final contre l’équipe de Dylan Van Hole. Chez les dames, Sabrina Savarino, avec Nancy Kellens, gagne quatre parties. Rose-Marie Cambier et Françoise Dupont en prennent trois et sont dans le Top 6. Du côté de Mons, dans une doublette avec 27 équipes et cinq tours devant être prestés, Alain Caira repart avec Nicolas Gressiez et gagne les cinq parties."À 13-4, 13-2, 13-3, 13-0 et 13-4. Sur une régularité phénoménale de Choco qui a été monstrueux au tir."La dernière est gagnée face aux frères Mespouille, Donovan et Steven, qui font leurs premières armes dans la grande compétition. Steven avait gagné la doublette de 31 équipes à Casteau, la veille, en compagnie de Mathieu Moulart, content"d’un beau parcours à 13-4, deux fois 13-5 et une magnifique finale gagnée à 13-12 contre Alex et Jonathan du Pays Noir."

Le record à Antoing

C’est Antoing qui détient le record d’inscription avec 126 boulistes. Comme au tournoi du 1er mai, Damien Vanneste et Daniel Pinaton gagnent leurs quatre parties."Un bye en entrée, une gagne facile. La troisième est difficile contre Boris Detrain et Junior Quevy. Menés 0-7, nous jouons l’attaque, nous revenons et nous gagnons 13-11. On prend la dernière à 13-5 face à Guy Procureur et Didier Boncourt. Devant nous, il y avait une doublette française et le duo Anthony Gollunski-Éric Imbert…"Ainsi que les Tournaisiens, Jean-Bernard Porret et Daniel De Ro."Deux gagnes à 13-8 assez simples. Dans la troisième face à Éric et Jean-Paul Lemoine, on s’est retrouve mené tout le long de la partie. À 8-10, on prend alors une mène de cinq points et c’est 13-10. La dernière est très simple à 13-0 contre Lucien Cambier et Christine Vandenabeele qui n’aura jamais su s’ajuster au pointage."