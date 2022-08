Les trois mousquetaires tirent leur révérence

On commence par le meilleur. À l’unanimité, la Coupe du Hainaut gagnée contre Cuesmes en 2005 à Ath! «3-2 au bout du suspense alors qu’on se battait pour se maintenir en P1. Vraiment unique pour un club comme le nôtre.» Marie-Christine ajoute encore: «La première montée en P1 avec Patrick Bondroit l’année précédente et le fait d’accueillir les arbitres… On peut les connaître sous d’autres aspects. Et je vous prie de croire qu’avec certains, c’était parfois tendu!» Tibert de conclure: «Sur le plan humain, la seconde montée en P1 avec Greg Beukenne a été un moment émouvant vu les problèmes de santé qu’il connaissait à l’époque.»

«Mûrement réfléchi»

L’état d’esprit après tant de temps passé au sein du club? Philippe: «Très serein car cette décision est mûrement réfléchie. On s’était dit qu’on stopperait à l’occasion du 50e (NDLR: 51 à cause du Covid). Je vais pouvoir continuer à aller voir tous les matchs sans plus me soucier de rien même si je n’ai pas fini l’écolage de mes successeurs. Je poursuivrai avec grand plaisir les comptes rendus de matchs et le Pronodix.» Le petit grain de sel de Tibert: «Je suis d’accord avec toi. Puis, on n’a pas été mis dehors; au contraire, on a tout fait pour nous retenir…» Marie-Christine: «Mes contacts avec les autres CQ vont me manquer. J’ai une pensée pour Edgard Vanderhaegen, Gaston Debleser… Le Covid m’a confortée dans mon choix. J’ai pris du repos et je me suis aperçue que je pouvais enfin m’occuper de mes petits-enfants alors que j’avais sans doute omis de m’occuper davantage de mes enfants, prise par le démon du foot.».

Une fois de plus, la réponse est unanime quant à la personne à mettre en évidence: «Titine! Mais son nom de famille? Euuh… Ah oui, Florentine Van Poucke mais ne l’écrivez pas car tout le monde disait Titine, on va se demander de qui on parle. Elle a tenu la buvette durant de nombreuses années nuits et jours. Il n’était pas rare de la voir quitter l’entraînement à trois heures du matin et d’être là pomponnée et fraîche le lendemain à 7h30.»

Un souhait pour le club? Philippe: «Sportivement, jouer encore longtemps le Top 5 en P2, une super série! Que notre P4 monte afin de réduire l’écart entre nos équipes.» Marie-Christine: «La réussite de nos successeurs et d’un comité fort de onze personnes. Les vieux s’en vont, place aux jeunes!» Et le mot de la fin du président: «Que l’ambiance perdure car ce n’est pas un vain mot ici!»