Les Tournaisiades, sous un soleil marseillais

La triplette du samedi se jouait en cinq tours. Les supporters ont suivi de près le parcours des Tournaisiens David Cheval, qui fêtait ses cinquante ans, en compagnie de Jean-Paul Wuilcot et de Rudy Bourdon."Malgré un mauvais départ à 7-13, on prend trois parties à 13-8, 13-8 et 13-4. On entame la dernière contre les Athois Cyprien Wibaut, Kyllian Szymanski et Jonathan Rombaux. Ils nous battent 13 à 6 et montent sur la troisième marche du podium."Devant eux, des teams, protégés, qui n’ont rien perdu en quatre tours. Frank Hoc, Jonathan et Nicolas Gressiez sont face à Jean-François Degré, Manu Juzy et Michel Lecaille d’Haveluy et ils s’imposent 13-6 pour la première place du tournoi. Au pied du podium, on a Guy Procureur à 4+8, avec Ludo Delcroix et Freddy Jaworski. Christine Vandenabeele, Christien Couckhuyt et Joel Montignie sont à 3+14; Marcel, Aurélien et Jacques Gustin, 3+11; Annick Baecke, Francis Pottier avec Jean-Luc Ramu, 3+7; David Cheval, Jean-Paul Wuilcot, Rudy Bourdon, 3+6; David Maréchal, Lucien Cambier, Marc Moins, 3+4.