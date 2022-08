Les «B» d’Havinnes B devront se méfier d’Ellezelles B

Enfin, plus près de nous, Havinnes B qui débute à domicile face à Ellezelles B en P4B. La saison dernière, les hommes d’Andy Dhont, pourtant qualifiés, n’avaient pu disputer le tour final en raison de la culbute de l’équipe fanion. Il espère bien remettre le couvert avec un groupe plus solide qui a toutes les raisons d’être ambitieux:"Le fait de ne pas avoir joué le premier match peut être un handicap mais en même temps, ça nous a permis de prolonger d’une semaine la préparation, ce qui n’est pas plus mal. On est donc prêt à affronter le championnat face à Ellezelles B, une formation que j’ai pointée dans le Top 5. Ils sont bien meilleurs que la saison dernière et d’ailleurs leur courte défaite face à Anvaing B, qui pour moi sera un candidat au titre, le démontre. Il faudra se méfier d’eux, même si, à domicile, on doit faire le boulot, faire un bon match et surtout sortir la tête haute."