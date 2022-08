Les Athois sont prêts pour les interéquipes

On est Athois ou on ne l’est pas… Toujours est-il que cette petite plage de repos sera bienvenue avant un mois de septembre qui sera haletant."En plus de ces tournois, ce sont surtout les compétitions interéquipes de padel qui rythmeront la vie du club."En effet, en septembre, ne dites plus interclubs de padel, mais bien interéquipes. Car s’il est évident que les différentes formations qui seront engagées le seront sous la bannière d’un club, elles pourront être composées d’éléments affiliés dans d’autres cercles."Et puisque l’on est désormais le seul matricule de padel sur le territoire athois, beaucoup de joueurs ont émis le désir de disputer ces compétitions sous les couleurs de l’Abbaye. En tout, on a inscrit 13 équipes dans les différentes catégories mixtes et vétérans. Nos deux terrains vont être sollicités lors des prochaines semaines, mais tout le monde au club s’en réjouit."

Quant au tournoi qui s’est déroulé la semaine passée, il n’aurait pu mieux se passer. Comme à chaque compétition dans notre région, la limite maximale des inscrits a été atteinte et, cerise sur le gâteau de l’Abbaye, les joueurs du club ont remporté deux des quatre titres mis en jeu."Une belle semaine pour mon équipier Benoît Toussaint et moi-même qui ai troqué la grosse balle orange du basket pour celle du padel,sourit Manu Zayas, lauréat en 400.L’entraînement a permis d’appréhender les ficelles de ce sport et gravir les échelons. Il est vrai qu’en 400, il est rare de tomber sur des gens qui n’ont jamais pratiqué d’autre sport de raquette."