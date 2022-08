«Le fil conducteur est tout à fait clair» à Maffle

Il y a un peu plus de deux ans, les dirigeants athois avaient invoqué la sagesse pour renoncer au ticket vers l’étage supérieur qui leur était offert. Les forfaits de Boudry et B. Laloy avaient fini de convaincre le président Matthys de maintenir son équipe au sein de l’élite provinciale. Entre-temps, l’eau a coulé sous les ponts, les Éléphants ont continué à engranger les trophées, et même les deux précités sont revenus sur leur décision. C’est donc en toute logique que Maffle retrouve cette saison la division qui lui sied le mieux."Au final, on ne regrette pas. On a récupéré nos deux cadres et les autres ont deux ans de bouteille en plus,s’exclame Patrice Matthys.En prime, on est parvenu à faire venir deux bons éléments supplémentaires, Sluys et Vilette. On a les armes pour faire bonne figure en régionale 2, même si en basket, rien n’est jamais écrit à l’avance."