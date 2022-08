Coup de jeune à Stambruges

C’est le facteur x de l’équipe stambrugeoise: comment les jeunes s’adapteront aux exigences des seniors? Nul doute que leur entraîneur mettra tout en œuvre afin de les mettre dans les meilleures conditions."J’ai une philosophie de jeu qui demande aux joueuses de faire des efforts. Courir tout en jouant offensif, imposer le jeu, non le subir, c’est aussi ce que me demande Alfonso Di Pasquale, notre directeur technique. Sans me vanter, mon expérience et mon amour du basket peuvent changer les standards de filles habituées à jouer d’une manière stéréotypée. Je suis en mesure de leur faire pratiquer un basket moderne."

Les retours de Zoé Hayoit et d’Assunta Trovato combleront les arrêts de carrière de quelques joueuses. Célia Meunier est quant à elle partie du côté du promu enghiennois. Le président Patrick David sait que son équipe devra faire au mieux avec les forces en présence."On sait que l’équipe ne pourra pas jouer en haut de classement. Notre situation géographique ne nous aide pas à attirer des filles avec les gros clubs voisins."Fort de son expérience de 25 ans dans le coaching, Michaël Houdart a entraîné beaucoup d’équipes de jeunes en championnat AWBB. Déjà passé par les U17 de Stambruges il y a quelques années, il est toujours directeur technique au Femina Quaregnon. L’accueil que lui ont réservé ses joueuses a dépassé ses attentes."J’ai vraiment un groupe très chouette, motivé et j’ai été super bien accueilli. Les filles sont à l’écoute de mes consignes. En plus, les U19 s’intègrent parfaitement pour le moment. Et je souhaite les impliquer un maximum dans ce groupe. Dommage que la préparation ait pris du retard avec les filles en période de travail et le match de Coupe annulé pour forfait de Tournai."

Pour le Top 3, le coach prévoit une sacrée lutte."Pont-de-Loup et Kain, puis Péronnes! N’oublions pas Templeuve qui pourrait venir jouer le trouble-fête."

Pour les points forts et faibles, là encore, le coach des Campenaires n’hésite pas bien longtemps: "L’ambiance au sein du groupe nous aidera mais nous devrons éviter les pépins physiques. Moi-même étant malade, j’espère bien pouvoir prester durant toute la saison."