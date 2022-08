Chouette week-end de derbys, mais pas que

Les présidents font la causette de présentation."Un derby innovant car je ne me souviens pas d’avoir rencontré notre voisin en P2,se réjouit Christelle Durieux, ce qu’a confirmé son homologue antoinien Alain Fourez.Même s’il n’aura pas la saveur d’un duel contre Péruwelz qui fait partie de la même entité et avec qui la petite guéguerre amicale est ancestrale, on attend cette rencontre avec impatience surtout que ce sera notre premier match. C’est embêtant parce que tout le monde a remis le pied à l’étrier mais ça nous a permis de préparer sereinement le match. On accueillera avec plaisir le gentil Erwin Dorchies passé dans les rangs ennemis. L’équipe me semble prête, plus équilibrée, il ne lui reste qu’à signer une belle entrée."

Même si Vaulx se situe à un peu plus de trois kilomètres, faisant du duel contre l’Union le vrai derby, Alain Fourez attend celui de dimanche avec impatience:"Ce sont toujours des rencontres très intéressantes, de beaux matches avec en plus les socios présents en nombre que ce soit à domicile ou en déplacement. Ce sera une grande première en P2. On a bien commencé la saison, on veut poursuivre à Wiers. À l’image de notre équipe en P1, on veut jouer le plus haut possible. Il va falloir s’adapter au terrain très sec mais je fais confiance aux vieux briscards du groupe pour guider l’équipe", confie Alain Fourez.

3,4 kilomètres entre Néchin et Templeuve, 4 jusqu’à Estaimbourg qui fait partie qui plus est de la même entité:"Le match de ce week-end contre Herseaux est pourtant un vrai derby,avance Benjamin Happe le président néchinoisPourquoi croyez-vous qu’on a avancé la rencontre au samedi? J’espère qu’on aura du monde et qu’on assistera à un bon match. Je ne suis pas encore assez ancien au club mais si ma mémoire ne me trompe pas, ce sera une première en P2."Entre des équipes gagnantes lors du premier match:"Même si l’on n’a pas bien joué à la Montkainoise, on est prêts physiquement. À part Medhi Deconinck en vacances, tout le monde est là!"

On achève notre tour d’horizon avec Jacques Vryghem, le président herseautois toujours bon pied bon œil et qui se réjouit se retrouver ses voisins demain soir même si ce sera à distance parce qu’il est encore en vacances:"Bien sûr que c’est un derby aussi important que notre affrontement contre Estaimbourg. On a toujours eu de très bonnes relations avec ces deux clubs amis. On a davantage affronté Estaimbourg cae c’est notre premier duel en P2 face à Néchin. Les kilomètres ne comptent pas mais bel et bien l’amitié entre clubs voisins."