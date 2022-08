Avec le délégué Jean-Marie et le commissaire Johan, deux Huin sinon rien

"Après le dernier match catastrophique en fin de saison, le président était vraiment démoralisé, prêt à foutre le bazar en l’air, énervé par le manque de respect de certains. Les joueurs de foot, même s’ils sont matures, cela reste de grands enfants. L’entourage de l’équipe doit se faire respecter, il faut donner des limites. Tout ça requiert une sacrée organisation. Quand Jean-Claude Stocman est arrivé, on a repris la buvette, on s’est occupés du VIP. Johan était déjà vice-président des sections de supporters avant d’en reprendre la présidence vu les problèmes de santé de Jacques Delhaye.(NDLR: il reste deux sections, les Artilleurs et la Boule du Centre pour 30 à l’époque dorée de la D2).En discutant avec Manu (Leleu), Géry (Leleux) et le président, ils se sont dit que je pouvais être celui qui allait donner un coup de gueule de temps en temps. Jen’ai pas encore dû le faire",dit Jean-Marie.

Entre 25 et 30 heures au stade

"Ma fonction consiste à m’occuper des feuilles de matchs parce que papa n’est pas doué en informatique, se marre Johan.Je place les piquets de corner, vérifie les filets, gonfle les ballons et cours les rechercher quand ils s’en vont au loin. Avec papa, j’accueille aussi les arbitres et m’en occupe à la pause."

"On est au stade entre 25 et 30 heures par semaine. On prépare les packs d’entraînement, on les met dans les casiers. On gère présences et absences, contrôle des équipements, frigos d’eau et les cartes jaunes. Un sacré boulot, et il ne faut rien oublier", reprend Jean-Marie.

Coup d’œil sur la saison et l’équipe?"Le staff a encore un peu de boulot pour gérer la communication avec les nouveaux mais c’est un groupe soudé et sympa. On peut viser le top cinq surtout avec la dernière cerise nommée Brouckaert. Je dois avouer que je crains plus le Pays Vert que Mons avec tout le respect que j’ai pour David Cardon",concluent nos interlocuteurs avant de retourner… travailler!

John Azote, le boute-en-train…

Petit quiz proposé à la famille Huin avant les trois coups du championnat. Quel est donc le joueur le plus à l’heure?"Boutayebi a une montre et une longueur d’avance!"Le plus en retard?"Gianquinto, mais Marigard n’est pas mal non plus…" Le plus distrait?"Destrain, il oublie ses chaussettes."Le plus drôle?"John Azote, car il arrive avec sa musique de sot et il chante."Le plus renfermé?"Gabin Parent mais c’est normal. Il est jeune, c’est notre troisième gardien, il doit encore s’adapter…"Et le plus aimable?"Franchement, personne! Depuis le début de la saison, le contact est vraiment formidable." Mais vous n’allez pas nous mentir: vous avez bien un petit préféré, non?"Absolument pas! Tout ce que l’on peut dire, c’est qu’ils sont là pour leur job et essaient de le réaliser de manière professionnelle."