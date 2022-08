Antoine, comment vous sentez-vous à quelques heures à peine de la reprise du championnat?

Très bien! La préparation a été bonne, physique comme il faut, on a réalisé des matches amicaux encourageants, j’ai hâte de commencer. Je suis prêt! Et la grande différence avec l’an passé où j’étais arrivé mi-août, c’est que je n’ai loupé aucun entraînement à l’image, d’ailleurs, de la majorité du groupe.

Arrivé sur le tard l’année passée, vous avez très rapidement fait votre trou. Comment l’expliquez-vous?

J’ai essayé de faire mes matches tout simplement. Franchement, je croyais que Valentin (Nicolas) allait débuter la saison. À ma grande surprise, c’est moi qui ai alors pris place dans les buts contre Mons. J’ai arrêté un penalty et fait une bonne partie. J’ai réussi à saisir ma chance, il en faut en football…

Au terme de cette préparation, comment sentez-vous l’équipe: prête à effectuer le grand saut?

L’effectif est plus étoffé, il n’y a pas photo. La concurrence va faire rage à tous les postes ce qui est toujours bénéfique. J’ai besoin d’un mec pour me pousser. S’il n’y avait pas Luis et Gabin, je me laisserais sans doute aller un peu. Celui qui ne l’acceptera pas se mettra de côté tout seul parce que le coach ne sélectionne que des gars qui pensent au groupe. Je crois que l’équipe est prête même si on montera seulement en puissance car, c’est clair, on va se connaître de mieux en mieux. On a prouvé contre la Louvière qu’on avait du répondant physique.

Que peut viser le groupe?

On va tout faire pour finir dans le top trois, c’est un minimum. On a les armes pour y arriver même si la série sera relevée: Mons et son gros mercato, Aische, le Pays Vert, Schaerbeek vont être là. L’an passé, j’avais l’impression que l’on était l’équipe à battre. Ce sera un peu moins le cas cette saison j’espère… Pour performer, il faudra être réguliers. On a une revanche à prendre par rapport à la saison passée. On a tous envie de connaître une montée. Je joue en nationale depuis mes seize ans, ce serait une grande première.

Mais l’équipe vous semble-t-elle plus forte?

On ne sait pas encore le dire. Elle est différente. Le coach a vu les manquements et le recrutement a été effectué en conséquence. Les postes sont doublés voire triplés: qui est encore sûr de sa place? Tout le monde est en danger! C’est vraiment positif.

N’est-il pas trop difficile de s’adapter à tous ces changements comme gardien?

C’est difficile lorsque l’on ne connaît personne. Ici, je sais déjà que Marvin est rapide alors que Quentin est plus rugueux dans les duels…

Combien de penaltys allez-vous stopper cette saison?

Je ne vais pas me risquer à vous donner un chiffre: l’un après l’autre! J’espère surtout qu’on en concédera le moins possible.

Ce samedi soir, c’est la grande première: il faut gagner!

On n’a perdu que le sinistre dernier match contre Aische l’an dernier. Même si Monceau va sans doute bétonner, il faudra se montrer patient sans s’énerver. Et l’emporter bien évidemment!