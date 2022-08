Qui pour accompagner Ladeuze au tour final?

Serré depuis le début, le championnat de Promotion se terminera ce week-end. Avec une certitude, à savoir le titre de Wieze, mais aussi – et surtout – son lot d’incertitudes. Tant dans le haut, que dans le bas du classement. Commençons par le haut et le tour final qui se prépare pour les équipes classées à la seconde et la troisième place. Un tour final qui semble ne pas intéresser beaucoup d’équipes. En ce qui concerne les représentants du Hainaut occidental, du moins. Déjà qualifiés, les "Rouges" de Ladeuze ont en effet bien fait comprendre que leur objectif se limiterait à passer le premier tour. " Nous ne nous voyons pas évoluer en Nationale 3 l’an prochain", glisse Seb Grumiau. Longtemps pointés parmi les gros bras de la série, les Tourpiers ne sont pas plus intéressés. En témoignent leurs deux récentes défaites sur des scores fleuves (5-13 contre Flobecq et 2-13 contre Ollignies!). " Notre situation est très compliquée et ne nous permet pas de jouer ce tour final dans de bonnes conditions, explique Francy Maes avec l’honnêteté qu’on lui connaît.Je dois bien avouer que la raison a pris le dessus sur le cœur et sur l’éthique sportive." En clair, Tourpes laisse filer sa qualification volontairement. " Nous n’avons pas d’autres choix. Nos U16 sont à une victoire de se qualifier pour leur tour final respectif et nos U18 sont aussi premiers de leur série. Si la Promotion se qualifiait, nos trois équipes auraient dû jouer les tours finaux en même temps, durant le week-end du 3 et 4 septembre. Or, nous n’avons pas assez de joueurs. En effet, Ludo Destrain et Esteban Cnudde nous avaient prévenus, en tout début de campagne, de leur indisponibilité début septembre. À ce moment-là, nous étions bien loin de penser à un tour final avec cette équipe, composée de jeunes joueurs." La situation aurait même pu être encore plus difficile pour le club sans une différence de réglementation entre la coupole nationale et l’aile francophone. " Elle interdit aux clubs d’aligner en U18 des joueurs nés en 2004, alors que la Coupole nationale, pas. C’est qui nous sauve et nous permet d’aligner nos 2004 pour disputer le tour final en U18. Pour autant qu’ils soient remis de leurs blessures respectives." Sauf rebondissement, ce sont les Flandriens d’Idegem qui disputeront le tour final.