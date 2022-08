Mattéo Van de Kerchove loupe la finale de peu à Genk

Une mécanique qui restera défaillante durant les chronos. " J’ai eu un souci avec la gaine qui entoure mon câble d’accélérateur. Cela m’a obligé à me ranger sur le côté sans avoir réalisé un tour rapide… Je démarre donc 36e de mon groupe pour les cinq manches qualificatives…" Avec une telle position sur la grille, difficile pour l’adolescent d’aller chercher une place en finale. Et pourtant, cela se jouera de très peu… " Lors de chacune des courses, j’ai effectué pas mal de dépassements. À chaque fois, je me suis approché de la 20e place. Mais lors d’une manche, je suis victime d’un accrochage avec un autre pilote. Mon pare-chocs arrière a été touché et je suis contraint de ralentir parce que cela frotte contre mes pneus… C’est à ce moment-là que je perds de précieuses places et ma qualification pour la finale B. Il ne m’a manqué que deux points pour faire partie des 72 qualifiés. La déception était grande. Mais cela fait partie du jeu du sport mécanique…"

Le Kainois n’a pas eu le temps de se morfondre sur sa contre-performance. Depuis mercredi, il est en lice sur sa 2eépreuve européenne. Nous aurons l’occasion de revenir prochainement sur sa performance.