La victoire dans l’escarcelle de Matthieu Delbauf

Et le week-end commençait (presque) parfaitement pour l’Athois. En qualifications, il décrochait une très belle quatrième place face à un plateau très relevé. " Il y avait effectivement de grands noms de la discipline. Je commets juste une petite erreur. Elle me coûte la pole position pour seulement 86 millièmes".

Lors des deux premières manches, le pilote faisait preuve d’une belle régularité. " Je termine 5ede la première. J’étais pourtant quatrième tout du long. Mais un manque de réalisme lors d’un dépassement me fait perdre une place… Par contre, je signe le 2emeilleur tour de la course. J’en ferai de même lors de la deuxième manche que je conclus à la troisième place".

Plus que deux en course

En finale, notre régional démarrait troisième sur la grille reprenant 36 pilotes. " Je termine finalement quatrième mais surtout premier de ma catégorie en Senior Cup! Je pense que j’aurai pu me battre pour une place sur le podium général. Mais ce n’est finalement qu’utopique car il n’existe pas réellement. Tout le monde est séparé en catégorie. J’ai donc préféré ne prendre aucun risque afin de scorer un maximum de points en vue du classement général. Je suis vraiment très content de ma gestion durant le week-end".

Alors qu’il ne reste qu’une course au programme, qui se déroulera à Mariembourg du 23 au 25 septembre, Matthieu Delbauf conserve toutes ses chances. " Nous ne sommes plus que deux à pouvoir ravir le titre. Sur le papier, je suis actuellement deuxième avec trois points de retard sur le premier. Mais si on retire mes deux plus mauvais classements, comme le permet le règlement, je passe en tête avec quatre points de plus". Le natif de la cité des Géants sait donc ce qu’il lui reste à faire!