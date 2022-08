est une phrase régulièrement entendue au moment où les équipes se préparent à commencer une nouvelle campagne:"Vous savez, une saison n’est jamais l’autre."Il faut comprendre par là que la réussite d’une année n’implique jamais à coup sûr la réussite de la suivante. A contrario, comprenez également que l’échec rencontré quelques mois plus tôt ne se répétera pas forcément avec de nouveaux résultats décevants.

Une saison n’est jamais l’autre, peut-on donc entendre autour de nos terrains de football, et cette année, ça n’a peut-être jamais été aussi vrai! C’est fou comme le sujet phare d’une saison n’est plus du tout d’actualité la saison suivante… Il y a un an, on ne parlait que de ça! On ne parlait que de lui! On ne s’inquiétait que de lui, au point de faire abstraction de tout le reste. Il avait pris le pas sur bien des préoccupations habituelles: l’état des troupes, le recrutement, le bilan des transferts entrants et sortants, les ambitions, les objectifs, les adversaires, leurs forces et leurs faiblesses…

Même plus besoin de croiser les doigts!

Il y a douze mois, rappelez-vous, le Covid était au centre de toutes les conversations. Il n’y en avait ainsi que pour lui! Tout tournait autour de lui et des inquiétudes qu’il suscitait. De la menace qu’il représentait sur le bon déroulement d’un football qui sortait déjà de deux saisons perturbées. Quand il est arrivé sans prévenir, le virus avait fait arrêter une saison 2019-2020 qui allait connaître son dénouement. Quand il est revenu encore plus fort, il avait mis un terme à la saison 2020-2021 après quelques journées à peine. En août dernier, c’était le sujet de conversation numéro un. Il était juste incontournable. Le Covid allait-il nous laisser tranquilles? Et chacun dans le milieu du foot avait son avis sur la question… On naviguait entre optimisme et pessimisme, entre la certitude qu’on allait démarrer la saison et l’incertitude qu’elle puisse se terminer. On se posait des questions, on croisait les doigts et on se tenait au courant de l’évolution des éventuels protocoles à respecter.

Mais que ça nous avait manqué…

Cette année, plus rien! Le Covid? C’est comme s’il n’avait jamais existé. Et finalement, c’est tant mieux! On n’en parle plus, on ne nous en parle plus. Pourvu que ça puisse durer! On en est revenu à une préparation de saison classique… Après deux ans perturbés, on en est revenu à de l’ordinaire."Mais tu as vu celui-là comment il a transféré? Par contre, pour lui, ça ne sent pas bon! Nous? On ne sait pas, on verra bien! On nous donne parmi les favoris? Non, mais allez, sérieusement, tu rigoles? Comme si! On veut juste passer une saison paisible… Contrairement à d’autres."Que ça nous avait manqué!