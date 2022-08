Dix ans après, l’ASTE Kain revient en R1

Les dirigeants de l’ASTEK semblent avoir fait le nécessaire pour pallier aux départs de deux de leurs piliers, Joffrey Pouillard sur le banc, et Olivier Delattre, l’enfant du club, sur le parquet. " Le départ du coach n’était pas prévu mais nous comprenons naturellement son choix de vie. À partir de là, Mathieu Bocquet incarnait la meilleure solution. Non seulement il possède les qualités requises et a déjà coaché à ce niveau, mais en outre, il connaît parfaitement le club et les joueurs qui composent l’équipe puisqu’il les a côtoyés pendant des années. Sur le terrain, il fallait absolument trouver quelqu’un capable de soulager Van Dam sur le poste 1 et jusqu’ici, notre recrue Engulu-Anzela donne pleine satisfaction. Dans le secteur intérieur, je ne crois pas qu’il faille encore présenter Jegou. Enfin, Voiturier a émis le souhait de revenir au bercail après avoir tenté d’autres aventures, notamment à Courtrai, et nous ne fermerons jamais la porte à un élément issu du club. Reste quelques interrogations au sujet de mon fils Basile, de Deglasse et de Fabrizzio, longtemps en délicatesse avec des blessures, mais dans l’ensemble, j’estime qu’on est paré pour viser la colonne de gauche dès cette saison."

Du TEF à l’ASTEK, toujours en R1

Contacté début juillet pour remplacer Joffrey Pouillard, qui s’était vu offrir une belle opportunité professionnelle en Savoie, Mathieu Bocquet, déjà passé avec succès par le TEF, a pris le temps de la réflexion avant de donner son accord."Après une coupure de trois ans pour raisons professionnelles, je n’avais pas prévu de reprendre cette saison. Mais l’occasion se présentant, j’ai vite retrouvé la motivation. Une telle chance de reprendre l’ASTEK, avec une majorité de joueurs que je connais déjà, ne se refuse pas.On va devoir franchir un cap et trouver le rythme de la R1 mais j’ai confiance en ce groupe équilibré et plein de ressources. À nous de nous mettre dès que possible à l’abri pour avancer sereinement."

Ajoutons pour conclure que l’ASTEK se hissera bien au tour suivant en Coupe s’il s’impose samedi contre Genappe puisque, contrairement à ce que nous écrivions, les deuxièmes de chaque poule seront conviés en 1/16e de finales fin septembre. Mea culpa! " Plus on disputera de rencontres de ce niveau, plus vite on progressera donc c’est tout bénéf."

L’ASTEK débutera son championnat le dimanche 4 septembre à Neufchâteau.