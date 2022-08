D2 ACFF: Qu’attendre de la Real Acren-Lessines cette année? «Vivre une saison tranquille avant tout»

«Une bonne mentalité»

Comme c’est le cas depuis quelques années, Denis Dehaene a fait le pari de la jeunesse durant ses emplettes. Des pépites en devenir, comme Boulart, Tacko et autre Delaunoit ont débarqué chez les Camomilles. " On aura d’autres qualités. Techniquement, c’est peut-être moins peaufiné. Mais mentalement, c’est du costaud. On a un groupe très à l’écoute, qui a envie de progresser. On a un bel amalgame entre les joueurs expérimentés et les jeunes. On sait aussi que d’autres pourront nous rejoindre d’ici août à des postes clés. C’est une habitude à prendre. C’est ma troisième préparation au sein de ce club. Je sais désormais comment cela fonctionne et cela ne me stresse absolument pas. On sait que Denis nous construit toujours un noyau compétitif pour débuter la saison".

Ne pas louper son départ

Et il le faudra dans une série qui s’annonce plus serrée que jamais. D’autant que le calendrier n’est pas des plus évidents avec Jette, Tubize et La Louvière-Centre d’entrée. " Il faudra voir ce que valent les équipes U23. Mais il n’y aura plus de noyaux plus faibles comme Givry ou Durbuy l’an passé. Ce sera important de prendre un bon départ pour ne pas se mettre dans l’embarras. Je pense que cinq-six équipes vont se battre pour le haut. Il y aura Tubize, Ganshoren qui s’est fait un fameux noyau, Waremme, Meux qui est toujours présent ou encore Rebecq. Je suis aussi curieux de voir Binche. Le montant pourrait nous faire un coup similaire à Warnant en restant sur sa dynamique de la saison dernière et son beau parcours en Coupe. Pour le reste, ce sera assez serré. D’où l’importance de prendre au plus vite le bon wagon".

Car du côté de la Real, on veut avant tout vivre une saison tranquille. " On veut se sauver le plus vite possible tout en réalisant quelques coups d’éclat sur l’année(NDLR: comprenez des victoires face à certains gros bras du championnat).L’objectif est vraiment de se rassurer le plus vite possible histoire de prendre du plaisir ensuite. Cela permettra également de poursuivre le travail de formation et de continuer à sortir quelques jeunes de notre école. Actuellement, ils sont plusieurs à prendre de la bouteille en P2 (sous les ordres de Bryan Losterman). Mais certains sont déjà montés avec nous à la fin du dernier championnat. Il y a quelques profils intéressants. Pas des tonnes. Mais il y en a deux ou trois qui pourraient nous rejoindre à un moment". Et c’est là une preuve supplémentaire que le club vit bien!

Qui sera le prochain Sekou Kone?

Sekou Kone a pris une grande importance au fil des rencontres. ©ÉdA

Avec ses quinze buts inscrits la saison dernière et son importance grandissante dans le jeu au fil des rencontres, Sekou Kone avait marqué les esprits l’an passé. Au point de devenir certainement le joueur de la saison à la Real. Au vu de ses prestations, on aurait pu s’attendre à un départ vers l’étage supérieur. Mais l’offensif a préféré rester un an de plus chez les Camomilles. Histoire d’encore peaufiner sa formation. " Le fait qu’il reste prouve que l’on bosse bien, assure Fabrice Milone, l’un des trois coaches aux côtés de Jean-Luc Delanghe et Denis Dehaene.C’est l’occasion pour lui de continuer à se montrer et d’apprendre car il a encore des choses à améliorer. Mais pour nous, c’est une très bonne chose! Il nous apporte sa vivacité, sa technique et sa finition. Il a toujours la joie de vivre. Même s’il est encore tout jeune (21 ans), il a pris de l’importance dans le groupe. Il est l’un des leaders aux côtés d’un Jérémy Houzé qui revient en bonne forme, de Julien Toussaint, de Jérémy Obin ou encore de Quentin Garcia-Dominguez qui est plus un leader technique. Un mec capable de faire tourner un match sur une action".

Vu le recrutement assez jeune réalisé par la Real, certains nouveaux pourraient marcher sur les traces de l’Ivoirien. Un nom, Fabrice? " Non car je ne veux pas leur mettre une pression inutile. On voit en tout cas que ce sont des gamins qui ont l’envie de progresser. À eux de saisir leurs chances car ils sont dans un chouette projet, sur un chouette terrain… Certains sont plus avancés que d’autres. Je pense à Lucas Alexandre qui est impressionnant dans ses cages. Il reste très bien sur ses appuis, il possède un bon jeu au pied. Comme il est sourd, on doit encore trouver la façon de bien communiquer entre lui et ses défenseurs. Mais il bosse très bien avec notre nouveau coach des gardiens (NDLR: Jérémy Cutaia) et Cyprien Herment. Lutundisa a également de belles qualités sur le flanc gauche. Mais on sait que tous ont la marge de progression nécessaire pour faire partie du noyau".