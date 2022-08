Une journée inaugurale, riche en enseignements

Un score encourageant pour cette formation velainoise qui risque de faire mal cette saison, contrairement aux précédentes."En P3 et en P4, les noyaux ont été modifiés par rapport à l’an dernier, aussi bien en quantité qu’en qualité… On veut montrer de belles choses."

Autre équipe qui a failli créer une belle surprise, c’est Montkainoise B. Les gars de Gaëtan Goulem ont joué sans complexe à Rumes en menant 1-2 jusqu’à un quart d’heure de la fin. Les Rumois s’en seront finalement sortis grâce à la montée de remplaçants qui ont dynamité la fin de match.

Départ réussi à Saint-Jean

La journée initiale offrait un déplacement délicat pour les Tournaisiens à Estaimbourg. Rapidement réduits à dix, ils ont dû retrousser leurs manches pour venir à bout d’une formation locale qui a bien réagi après le repos. Malgré la défaite 1-2, Steve Roussel se montrait plutôt satisfait de la réaction de ses ouailles:"On avait plutôt bien commencé la partie. Et puis, il y a rapidement eu ce lob de Saintléger détourné de la main par le gardien visiteur alors que le ballon filait dans le but. Avec le recul, je me demande s’il n’aurait pas été préférable de marquer ce but plutôt que jouer à 11 contre 10 car c’est souvent plus difficile. St Jean a su s’adapter à la situation avec un jeu plus direct. À 0-2, mes joueurs n’ont rien lâché, il s’en est fallu de peu qu’on égalise sur la fin avec nos deux tirs repoussés par la transversale. Malgré la défaite, je suis content de notre réaction contre une équipe plus expérimentée."

Cette année, Steve a gardé un effectif qui reste aussi jeune mais qui a connu pas mal de mouvements."Avec 11 nouveaux joueurs qui ont intégré le noyau, on peut dire que c’est une nouvelle équipe qui doit encore apprendre à se connaître. Dans le jeu, il y a plus de qualité et quand je vois notre réaction en deuxième mi-temps, je suis confiant pour la suite."

Enfin, à Templeuve, Sébastien Gardavoir a réussi son examen d’entrée, prenant la mesure de Leuze. Cueillis à froid, ses hommes ont dû cravacher pour renverser la tendance avant le repos avant de faire gros dos."Ce n’était peut-être pas un grand match mais mentalement, on a fait preuve de caractère pour conserver les trois points. Je suis content d’avoir repris cette équipe dans ce club de référence. Le but est d’aller encore chercher le tour final dans une série toutefois très relevée."