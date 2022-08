Ryan Vantieghem, les bienfaits du jeu varié

Mais Frank et lui ont donné du fil à retordre aux jeunots, même si leur association est un fait rare!"Il est mon capitaine d’interclubs. Dans le cadre de cette compétition, ça peut potentiellement arriver qu’on soit associé mais ce sera arrivé une seule fois cette année, et zéro l’an dernier! Et en tournois, cela devait faire une éternité, pour autant que ce soit déjà arrivé même si c’est très agréable de jouer aux côtés de Frank, un ancien série B qui joue lourd en doubles, sourit Michaël avant de lancer les fleurs à ses adversaires en finale.Ils ont sorti un tout gros match et méritent la victoire."

«Une rude bataille»

À 16 et 15 ans, Louis Balcaen et Ryan Vantieghem n’auront pas manqué de culot."On ne pensait pas gagner,note Ryan.Je n’avais jamais vu jouer Frank mais on m’avait dit que c’était du costaud! Quant à Micha, je le connais bien, je sais ce qu’il vaut. Tous les jeux ont été accrochés. Une rude bataille au cours de laquelle ils ont commis un peu plus de fautes que nous. Et puis, on avait une grosse envie. Les sachant plus forts, on voulait leur montrer qu’on était aussi capable malgré notre jeune âge. Avec, aussi, la réussite que pas mal de choses qu’on a tentées ont fonctionné, reconnaissons-le!"

Ce succès donnera-t-il envie à Ryan de plus évoluer en double? "C’est vrai que c’est occasionnel me concernant… En interclubs avec Louis notamment! En tournois plus rarement, avec Emmanuel Gillain par exemple. Ici, à Froyennes, j’avais envie de m’aligner avec un ami, histoire de m’amuser avant tout. Louis, je le connais depuis longtemps. Plus jeunes, avant qu’il ne s’affilie au club du Vautour, on s’affrontait souvent."

À Froyennes, ils ont donc fait équipe pour le meilleur."On est assez complémentaire,note Ryan dont le style de jeu évolue.Jusqu’à l’an passé, je jouais tout en force. Je pouvais être dominé 6-0 5-0, je continuais à vouloir tout frapper sans trop réfléchir. Désormais, je varie plus, ce qui me met plus en confiance. Je prends de la maturité."