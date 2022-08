Quelques gros ratés constatés à l’allumage

Alors qu’en face, Fabien Delbeeke pestait sur le comportement de certains, l’entraîneur frontalier savourait."La mentalité était très bonne. À la mi-temps, j’ai dit aux joueurs que quand on marquait trois buts à l’extérieur, on ne pouvait pas perdre. On a géré sans être mis en danger, l’adversaire abusant de longs ballons."

«Être plus patients»

Avec le Pays Blanc B, Néchin, un des autres promus, n’a pas loupé son entrée dans la série à un jet de pierre de la piscine de Kain:"On a bien maîtrisé la situation même si ça aurait pu tourner d’une autre façon. On était sans doute plus fort dans l’ensemble, mais la Montkainoise a joué avec un gros cœur et on est entré dans son jeu avec trop de longs ballons. On doit encore apprendre à être patients en attendant de mettre le bon coup au moment opportun comme on l’a fait en seconde période."

Giovanni Huin et ses ouailles sont prêts pour le derby contre Herseaux:"Nos voisins ont débuté par un succès, c’est une équipe qui joue au foot, je pense qu’on assistera à un beau match",conclut le coach.

Anvaing-Isières, c’était aussi un duel attendu, la montagne a accouché d’une petite souris mais Johan Devos l’a accueilli avec un plaisir non dissimulé:"C’est réellement un très bon résultat même si on aurait peut-être pu revendiquer un peu plus mais on n’a pas su profiter de nos moments forts. Le match m’a rassuré parce que je me demandais à quelle sauce on allait être mangé puisque j’alignais quand même la classe biberon… Imaginez que Dacquin, Bronier et Yakassongo se retrouvaient sur le banc pour diverses raisons. C’est la preuve qu’il y a des jeunes qui promettent. J’espère quand même encore l’arrivée d’un ou deux éléments supplémentaires car sinon il faudra prier pour être épargné par les blessures et suspensions."