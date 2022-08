Pierre Denays vainqueur du dernier Mémorial Pierre Thémont

Olivier et Charlotte à Ere

Le Jogging "pour la Paix" Samuel Lemoine (appellation contrôlée) s’est déroulé ce dernier vendredi soir à Ere. Pas vraiment une bonne date en plein championnat d’Europe d’athlétisme à Munich: nous, on avait choisi de regarder la télé… À Ere, la participation a été plutôt maigrichonne car, sur les 9 km, on aura classé 14 concurrents dont cinq dames. On peut donc vous livrer le classement complet…

Olivier Vinchent a gagné en 34.25, précédant Yannick Stockman qui a signé le chrono de 38.09; Gilles Piron, 38.49; et Christophe Willocq, 38.51. Charlotte Vanaerde, la première féminine, a décroché la cinquième place en 41.42. Alexandrine De Smet s’est classée septième en 42.25, précédant Mélanie Cornacchione, 47.27, et Stéphanie Panier, 1.09.56, et aussi Anne-France Lienard, 1.09.57. Michaël Devos s’est intercalé parmi elles, huitième en 42.56. Et 10. Frédéric Laute, 47.28; 11. Samuël Lemoine, 47.29; et 12. Philippe Devos, 48.39.