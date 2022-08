P4B: les buteurs ont d’ores et déjà trouvé leurs marques

Courte défaite pour Ellezelles B

Face à une équipe "bis" anvinoise annoncée parmi les favoris, les hommes de Patrice Vyllin n’ont pas été ridicules, loin de là! Ils auraient même pu prendre l’avance dans le premier quart d’heure, ce qui aurait peut-être changé la physionomie du match."Avec deux énormes occasions, on aurait dû tuer d’entrée le match. Anvaing B a surtout réagi après le repos en prenant l’ascendant dans l’entrejeu et en se montrant dangereux sur les phases arrêtées. À 0-1, on a tout tenté pour égaliser, ce qu’on aurait pu faire sur deux dernières occasions franches bien arrêtées par le gardien adverse."

Une défaite honorable qui laisse entrevoir de bonnes choses."La préparation estivale a été bonne avec un groupe plus solide dans chaque ligne. Malheureusement, j’ai perdu mon stratège du milieu de terrain qui est parti avec la P3. Avec Anvaing B, Havinnes B le week-end prochain, puis Brunehaut, on a un début difficile mais on ne compte pas se laisser faire. On est capable d’approcher du Top 5 mais attendons avant de tirer un premier bilan."