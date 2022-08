La première journée confirme les attentes

Les joueurs de Philippe Labie, qui considéraient sans doute ce déplacement comme un test avant deux rencontres bien plus importantes contre Ere B et à Péruwelz B, ont galvaudé deux superbes occasions dans les premières minutes avant qu’Ameluan ne vienne ponctuer en beauté la première action locale, mettant ainsi son équipe sur orbite."J’en ai parlé avec Albert Semedo et nous étions d’accord pour dire que la qualité de l’opposition nous a étonnés. Dans l’équipe, on ne s’attendait pas à ce que Thumaide nous mette de la sorte en difficulté mais après un début de match fort nerveux, on a su camper dans le camp adverse après la pause et faire courir les adversaires avant d’obtenir un deuxième but libérateur sur phase arrêtée",commentait Julian Depoorter après la rencontre.

Voilà donc la Squadra prévenue et il faudra déjà afficher un autre visage samedi soir à Velaines."J’ai pu voir le terrain qui a heureusement été bien arrosé mais qui ne ressemble en rien à notre pelouse synthétique. On sait que ce championnat sera long et très difficile. Notre équipe n’est pas encore à 100% et on s’emploie à soigner nos blessés le mieux possible afin de retrouver très vite un noyau plus complet et pouvoir faire jouer la concurrence",poursuit l’entraîneur des Mouscronnois.

Un goût de trop peu

Parmi les autres pointures de la série, Luingne B a fait connaissance avec la réalité de la P3, allant chercher un point à Rongy. Ce résultat ne satisfait pas pleinement David Leclercq, un des entraîneurs des Cleugnottes, qui espère évidemment un premier succès dès ce dimanche contre Tournai B:"On garde en effet un goût amer de ce premier déplacement mais on a joué sur un terrain très difficile et Rongy a proposé un jeu assez agressif. Mais on peut cependant s’en vouloir d’avoir manqué d’efficacité devant le but alors qu’on a clairement pris le dessus dans le jeu et que Rongy soit parvenu à égaliser sur une action entachée d’un hors-jeu flagrant."

Autre point noir du côté des Luingnois: la perte de trois pions suite à deux blessures et une carte rouge."On apprendra encore dans cette série très ouverte. D’autres équipes viendront se casser les dents sur ce terrain de Rongy, une équipe dirigée par un coach très sympa et qui gère très bien une équipe de copains. Si on a galéré en cette première journée, on a pu constater que beaucoup d’équipes se valent et que, pour émerger, il faudra tenir sur la longueur en comptant sur l’intégralité de son effectif",conclut avec lucidité David Leclercq.